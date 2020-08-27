【樓市現象】同樣持貨20年同步疫市出貨 黃大仙公屋升值逾12倍 完勝奧運站屋苑

過去十年來，本港中小型物業的樓價升幅一向跑贏大市，事實上，公屋及居屋的升值潛力更為驚人，最近市場錄得一宗黃大仙竹園北邨單位的成交，原業主持貨20年，單位期內升值12.6倍。

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世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，市場睇樓活動逐漸增加，綠表客積極四出尋寶，該行新近錄得黃大仙竹園北邨成交，單位為15座（桃園樓）中層01室，實用面積381平方呎，1房2廳間隔，座向東北，室內裝修新淨企理，業主原開價280萬元，其後減價22萬元或7.9%，最終以258萬元(綠表價) 沽出，實用面積呎價6,772元。據了解，原業主於2000年購入上址，當時作價19萬元（未補地價），持貨20年至今轉售，賬面獲利239萬元，單位期內升值12.6倍。

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同一時間，市場也錄得另一宗奧運站柏景灣2房單位成交，世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑表示，柏景灣10座中層G室，實用面積465平方呎，2房間隔，座向東南望街景，成功以999萬元成交，實用面積呎價21,484元。據了解，原業主於2000年1月以285萬元購入上址，持貨20年多至今沽售，賬面獲利714萬元離場，單位期內升值2.5倍。

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以上兩個單位的業主同樣於2000年購入單位，持貨20年後沽出單位，竹園北村單位的升值達12.6倍，而柏景灣單位升值2.5倍。翻查數據，中原城市領先指數（CCL）於2000年1月至今，升幅約2.3倍，可見柏景灣的升值幅度跟大市同步，而竹園北村單位的升值幅度大大跑贏大市，也大為跑贏中產級私樓屋苑。

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事實上，竹園北村的升值潛力一向不俗，早前該屋村14座中層16室，面積485方呎，兩房間隔，也以以305萬（綠表價)）沽出，呎價6,289元。 原業主於1999年以23萬購入單位(未補地價)，持貨約21年，單位升值逾12倍。

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記者：陳詠妍