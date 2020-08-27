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【美股焦點】Netflix股價飆逾11% 傳獲邀加入收購TikTok談判

即市財經 01:31 2020/08/27

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Netflix據報獲邀加入收購TikTok的談判。

串流影視平台Netflix（美︰NFLX） 股價於周三（26日）漲11.5%，高見547.49美元。據外媒消息，TikTok早前向Netflix發出了邀請，希望Netflix加入收購TikTok的談判。

分析師指，若Netflix收購TikTok，TikTok可為Netflix帶來基於廣告收入的平台，令Netflix可以繼續提供無廣告的娛樂服務。早前微軟（Microsoft，美：MSFT）、Facebook（美：FB）、Twitter（美：TWTR）、甲骨文（美：甲骨文）均傳出有意收購TikTok美國業務。到目前為止，微軟是唯一公開表示有意收購TikTok的企業。

另外，Netflix亦公布了最新9月新劇名單，有多部受注目的電影和劇集上架，包括Netflix原創電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）、《神棄之地》（The Devil All The Time）；亦有70年代經典電影《飛越瘋人院》的前傳劇集《黯衣天使》（Ratched）。

相關文章︰【TikTok拆骨】傳TikTok邀請Netflix加入美國業務收購談判

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美股 收購 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix

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