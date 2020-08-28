  • 28°C
香港時間 : 2020828日 (五) 08:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【慎防攻擊】科技應用與企業安全　如何平衡？

科技 08:30 2020/08/28

分享：

過去十年科技發展一日千里，機器學習、雲端運算及遠端存取等不但改變大眾的生活模式，更成為全球企業的發展趨勢。在目前經濟大環境的逆境下，數碼轉型更是勢在必行，而這些科技新趨勢也增加了網絡安全的風險，並預示網絡攻擊者的下一個目標。

簡單來說，大部分的網絡攻擊者如同寄生生物，只會在茂盛的植物上吸取營養，所以愈是流行的網絡系統或科技，對他們來說愈是有利可圖。因此，企業保安不應自成一隅，反而要緊貼發展趨勢，為新型的網絡攻擊做好準備。

機構管理者的當務之急是注意以下的科技發展，在構思業務藍圖的同時，思考如何佈署企業網絡的保安，避免網絡攻擊者有機可乘。

【地產科技】內房增物聯網5G需求　地產科技投資漲至少1成

【網絡安全】新冠肺炎成上半年最大威脅　商務電郵詐騙升

4G的問題可能在5G重蹈覆轍

隨著遠程辦公可能成為許多行業的新常態，更高速可靠又低延遲的5G

廣受企業和員工歡迎。但是，由於5G技術建基於4G技術之上，任何現存的4G安全威脅都

延續到5G時代，並可能進一步擴大。流動互聯網服務供應商很可能首當其衝因網絡攻擊而故障，令醫療保健以至銀行業的主要服務陷於停滯。

物聯網將佈滿陷阱

物聯網（IoT）將令數十億個連接設備在全球網絡湧現，其發展教人振奮。可是，隨著網絡攻擊者使用進階例如Deepfake等新技術的趨勢不斷增長，若不加以保護這些連接設備，會導致企業網絡有多個入口讓入侵者有機可乘。Deepfake等技術使攻擊者能夠模仿生物辨識特徵，降低多重要素身份及生物辨識安全驗證的有效性。

許多機構正使用不安全的物聯網設備，構成隨時一觸即發的安全陷阱，尤其是在醫療IT環境中，網絡安全的重要性可能被當前的公共衛生危機比下去。有些機構已開始採用Security by Design（基於安全的設計）模式，從一開始就配備安全考量。

迎接AI，領先同行

隨著攻擊者採用自動化及人工智能發動攻擊，網絡安全專業人員亦必須善用人工智能驅動的解決方案，以超卓的速度檢測和修復網絡異常行為保持領先。

目前疫情令許多企業掙扎求存，亦令圍繞冠狀病毒的攻擊日趨普遍。機構必須確保採用合適的人工智能解決方案，使員工能夠專注於他們能發揮最大影響力的崗位。

【AI招聘】綫上AI招聘工具涵蓋不同流程　隱含偏見須改善

【加州大火】微軟夥美國能源部開發AI工具　助快速應對天災威脅

安全將影響下一代技術

從一開始就將安全考慮納入產品設計是唯一的路向，尤其是隨著香港對數碼金融服務及電子商務的需求日增。這種模式意味著新的應用程式和設備在用戶使用前已確保安全。機構重視安全性將成為貫穿所有開發階段的不變一環。

儘管有些機構已盡最大努力及採用先進技術，但內部的安全部署不免會有差距。安全專業人員必須了解機構的最核心部分，並有效地保護它。

在這個新的網絡安全世界，威脅環境將繼續演化，並對安全基礎架構的設計方式造成深遠影響。正如大眾正致力加強個人衛生習慣一樣，企業在數碼安全方面也應如此，並同樣保持警惕。

撰文 : 馮志剛 Palo Alto Networks 香港及澳門董事總經理

相關文章

【在家工作】思科收購BabbleLabs　AI增強Webex降噪效果
2020/08/27
【在家工作】思科收購BabbleLabs　AI增強Webex降噪效果
【數碼轉型】疫情加速數碼轉型　IT自動化方案最獲注目
2020/08/26
【數碼轉型】疫情加速數碼轉型　IT自動化方案最獲注目
【網絡安全】非洲廉價中國手機預載惡意程式　擅自訂閱收費服務
2020/08/26
【網絡安全】非洲廉價中國手機預載惡意程式　擅自訂閱收費服務
【網絡安全】Safari被指無視數據漏洞　蘋果擬拖至明年才修補
2020/08/25
【網絡安全】Safari被指無視數據漏洞　蘋果擬拖至明年才修補
疫情 數碼轉型 人工智能 創新科技及應用 5G 4G 物聯網 雲端 互聯網服務供應商 金融

下一篇文章

【華為出電腦】華為發布3款MateBook8月28日發售　最平4688元　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網絡安全】非洲廉價中國手機預載惡意程式　擅自訂閱收費服務
【網絡安全】非洲廉價中國手機預載惡意程式　擅自訂閱收費服務
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【華為出電腦】華為發布3款MateBook8月28日發售　最平4688元　
【華為出電腦】華為發布3款MateBook8月28日發售　最平4688元　
Dyson推出輕量無綫吸塵機　針對亞洲市場而設
Dyson推出輕量無綫吸塵機　針對亞洲市場而設
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【每日焦點】Google台灣建數據中心　「Fleeceware」Apps被爆濫收費用
【每日焦點】Google台灣建數據中心　「Fleeceware」Apps被爆濫收費用