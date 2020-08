美國總統特朗普積極備戰11月3日的大選,他在社交平台發文,表示就在這時候,中國官方媒體和領袖們希望拜登贏得「美國大選」,惟他相信拜登不會獲勝,但假若拜登勝出,中國將會擁有美國,而創歷史新高的美國股市也會確切地崩潰。

「Chinese State Media and Leaders of CHINA want Biden to win『the U.S. Election』. If this happened (which it won't), China would own our Country, and our Record Setting Stock Markets would literally CRASH!」

特朗普在帖文中將「美國大選」特意加上括號,他未有提供中國希望拜登贏得美國大選的證據。

特朗普早前在共和黨代表大會上警告,如果拜登當選「你們的美國夢必亡」,又稱中國將會控制美國,但美國「絕對不會成為一個社會主義國家」。

