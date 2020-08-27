【中印衝突】阿里巴巴傳停止對印度投資 無計劃減持現有企業股份

▲ 阿里巴巴據報暫停對印度的投資，至少半年內不會有新資金用於投資印度企業。

外電引述消息指，阿里巴巴 （09988） 已停止對印度公司的投資計劃，至少於6個月內，不會投入新資金擴大印度的投資。惟目前亦無計劃減持已經投資的印度企業股份或退出投資。阿里巴巴在印度投資的公司包括Paytm、Zomato及BigBasket等。

據PitchBook數據，自2015年起，阿里巴巴及其同系的螞蟻集團，投資了20億美元在印度企業當中；並且另外斥18億美元參與了當地各種初創投資。

此前中印兩國於6月爆發邊境流血衝突，多名軍人死傷。印度政府早前亦宣布封殺多款中國應用程式，包括抖音海外版TikTok。

在上周的業績電話會議中，阿里巴巴主席張勇亦曾表示︰「近期，出於可持續性發展的考慮，我們決定停止UCWeb及其他創新業務在印度的服務，預計對阿里集團整體的財務情況不構成重大影響。」

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編輯︰侯景成