中手遊半年經調整溢利升28% 下半年推多款新遊戲

▲ 中手遊上半年經調整溢利按年增28%至3.4億元人民幣。

中手遊 （00302） 公佈，上半年收入按年升12%至17.14億元（人民幣，下同），純利按年增長10.5%至2.88億元，經調整溢利按年升27.6%至3.4億元。中手遊今日收報4.18元，跌4.6%，成交2.5億元。

至6月底半年，中手遊平均月活躍用戶按年增長7.6%至1505.3萬，平均月付費用戶按年增11.6%至113.5萬，ARPU（每用戶平均收入）由250.6元微增至251.7元，新註冊用戶總數達5435.8萬。

中手遊稱，截至6月集團在線運營遊戲達到80款。多款已上線的代理發行的遊戲均保持良好的收益表現。如《龍珠覺醒》、《航海王強者之路》、《烈焰皇城》、 《全民槍神：邊境王者》、《火影忍者－忍者大師》、《凡人飛仙傳 H5》和《神龍獵手 H5》等仍然為集團貢獻穩定的流水賬額和利潤。中手遊上半年遊戲發行業務收入按年增長14%至14.9億元。

中手遊上半年遊戲開發業務收入則按年增加1.1%至2.2億元，IP授權業務收入按年增加17%至420萬元。

中手遊表示，下半年計劃自主發行包括《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》、《生死狙擊之殭屍前線》、《凡人修仙傳》、《畫江湖之杯莫停》、《斗羅大陸：鬥神再臨》、《星辰變：共攬蒼穹》等多款新遊戲。

相關文章：

【業績】蒙牛上半年少賺逾4成 疫情拖累上下游供應鏈 不派中期息

赤子城科技半年利潤按年跌7成 自有產品累計11.3億用戶

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳健婷