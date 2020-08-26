  • 27°C
香港時間 : 2020827日 (四) 00:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】德視佳純利增逾2倍 宣布收購兩德國眼科公司

即市財經 23:40 2020/08/26

分享：

德視佳宣布計劃收購兩間德國眼科公司

德視佳 （01846） 上半年溢利按年大增2.1倍至1667.9萬元，經調整期內稅後淨利則倒退43.7%至1673.8萬元。同時，集團宣布計劃收購兩間德國眼科公司。

受疫情影響，集團上半年收益按年倒退8.4%至1.9億元。以地區計，德國收益按年下滑0.4%；丹麥貢獻的收入亦跌2%；中國收益跌最多，按年下降30.7%。集團指，中國業務自5月末起已恢復正常運營。上半年毛利率為40%，較去年同期跌3.4個百分點。

另外，集團宣布擬收購德國眼科私人執業公司Augenärztliche Privatpraxis Prof. Dr. Michael C. Knorz全部股權。該公司由集團醫療事務高級副總裁（國際）Michael Christian Knorz持有，專門從事晶體置換手術。

同時，集團擬收購專門從事屈光性激光手術的FreeVis LASIK Zentrum Mannheim GmbH 55%100%股權。Michael Christian Knorz及海德堡大學曼海姆醫學院分別持有此公司55%及45%股權。

相關文章：

【螞蟻IPO】螞蟻集團上市量產富豪 19股東身家料超10億美元

【TVB業績】電視廣播免費電視廣告收入大跌七成　盈轉虧半年蝕2.9億不派息　

【內險業績】眾安保險綜合成本率改善 虛銀吸存逾24億

【hket網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝智聰

香港股票 中國 德國 丹麥 德視佳（01846）

上一篇文章

【美股焦點】疫苗能激活年長人士免疫系統 Moderna股價曾漲8%

下一篇文章

【業績】蒙牛上半年少賺逾4成 疫情拖累上下游供應鏈 不派中期息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄逾1676億超購約286倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄逾1676億超購約286倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【恒指夜期】恒指夜期升29點（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期升29點（不斷更新）