【業績】德視佳純利增逾2倍 宣布收購兩德國眼科公司

▲ 德視佳宣布計劃收購兩間德國眼科公司

德視佳 （01846） 上半年溢利按年大增2.1倍至1667.9萬元，經調整期內稅後淨利則倒退43.7%至1673.8萬元。同時，集團宣布計劃收購兩間德國眼科公司。

受疫情影響，集團上半年收益按年倒退8.4%至1.9億元。以地區計，德國收益按年下滑0.4%；丹麥貢獻的收入亦跌2%；中國收益跌最多，按年下降30.7%。集團指，中國業務自5月末起已恢復正常運營。上半年毛利率為40%，較去年同期跌3.4個百分點。

另外，集團宣布擬收購德國眼科私人執業公司Augenärztliche Privatpraxis Prof. Dr. Michael C. Knorz全部股權。該公司由集團醫療事務高級副總裁（國際）Michael Christian Knorz持有，專門從事晶體置換手術。

同時，集團擬收購專門從事屈光性激光手術的FreeVis LASIK Zentrum Mannheim GmbH 55%100%股權。Michael Christian Knorz及海德堡大學曼海姆醫學院分別持有此公司55%及45%股權。

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編輯：謝智聰