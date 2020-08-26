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蒙牛股價跌逾3%　上半年少賺逾4成不派中期息

即市財經 23:38 2020/08/26

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蒙牛上半年純利大跌4成，不派中期息。

蒙牛乳業 （02319） 上半年純利為12.1億元人幣，按年下降41.7%。可比業務（撇除收購因素）純利11.6億元人幣，按年下降42.1%。每股基本盈利0.309元人幣，不派中期息。蒙牛股價今早受壓，最新報35.3元，跌逾3%，成交額2.16億元。

期內，收入為375.3億元（人民幣，下同），按年減少5.8%，撇除收購等單次事項影響因素，按年增長為9.4%

蒙牛解釋，首季度疫情爆發後，集團部分產品運輸綫路受到限制，售點運作和產品周轉受到較大影響，從而影響2、3月的銷售，以及上下游全供應鏈的正常運作。另外，集團為保證員工健康安全、正常復工復產而投入了額外疫情防控費用；為盡快降低渠道庫存而投入了額外營銷費用；及集團向社會捐贈現金及乳製品等，令利潤降低，首季度股東應佔虧損為1.27億元。

集團又表示，疫情期間，蒙牛堅決不拒收一滴合格生鮮乳，幫助牧場等產業鏈上游伙伴實現可持續發展，也為第二季度的高速增長提供了有力支撐。蒙牛及時投入促銷費用降低渠道庫存，積極開展電商、到家業務以及社群營銷，促進多渠道銷售全面恢復，各項業務在第二季度實現強勁復甦。

常溫業務方面，蒙牛純牛奶收入增速進一步提升，特侖蘇、純甄 及真果粒的新品上市後，常溫液態奶業務銷售實現突破式增長。低溫業務推出高附加值低溫新品，銷售領先行業。鮮奶業務聚焦每日鮮語、現代牧場等品牌，推出新產品及新包裝，銷售額較去年同期增長近100%。

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編輯︰侯景成

香港股票 經濟 純利 蒙牛乳業（02319）
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