【螞蟻IPO】螞蟻集團上市量產富豪 19股東身家料超10億美元

▲ 若以現時流傳的2250億美元估值計算，通過杭州君瀚、杭州君澳持股的19名股東所持股份價值將超過10億美元。

螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）中港正式遞交上市文件，上市進入倒數，並有望成為有史以來最大規模IPO。彭博社根據招股書披露股權，假設以流傳的2250億美元（約1.74億港元）上市估值計算，19名螞蟻集團股東所持股份價值將超過10億美元（約77.5億港元）。

目前阿里巴巴 （09988） 、螞蟻集團管理層及員工主要通過杭州君澳、杭州君瀚兩大員工持股平台持有螞蟻集團股份。假設螞蟻集團估值達2250億美元，君瀚所持29.9%股份價值672億美元，君澳所持20.7%股份價值465億美元。

目前馬雲合共持有約26.77億股螞蟻集團股份，達11.3%，該批股份價值254億美元。不過馬雲已表示，未來將捐贈6.11億螞蟻集團股份，最終於螞蟻的持股將不超過8.8%。

阿里巴巴董事局主席張勇持有1.75億股，佔比0.7%，該批股份價值17億美元。螞蟻集團董事長井賢棟持有3.03億股，持股1.3%，價值29億元。螞蟻集團CEO胡曉明則持有1.61億股，價值15億美元。

股東 持股（億股） 持股比例 所持股份價值（億美元） 馬雲 26.77 11.3% 253 彭蕾 5.04 2.1% 48 井賢棟 3.03 1.3% 29 陸兆禧 2.3 1% 22 邵曉鋒 2.28 1% 22 戴珊 1.89 0.8% 18 吳泳銘 1.89 0.8% 18 童文紅 1.8 0.8% 17 張勇 1.75 0.7% 17 王帥 1.67 0.7% 16 彭翼捷 1.64 0.7% 16 胡曉明 1.61 0.7% 15 王堅 1.57 0.7% 15 樊路遠 1.47 0.6% 14 俞思瑛 1.4 0.6% 13 武衛 1.37 0.6% 13 金建杭 1.31 0.6% 12 程立 1.27 0.5% 12 曾鳴 1.15 0.5% 11 註：以目前報道的螞蟻2250億美元估值計算

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編輯：陳健婷