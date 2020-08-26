【螞蟻IPO】螞蟻集團上市量產富豪 19股東身家料超10億美元

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【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略 券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）中港正式遞交上市文件，上市進入倒數，並有望成為有史以來最大規模IPO。彭博社根據招股書披露股權，假設以流傳的2250億美元（約1.74億港元）上市估值計算，19名螞蟻集團股東所持股份價值將超過10億美元（約77.5億港元）。
目前阿里巴巴 （09988） 、螞蟻集團管理層及員工主要通過杭州君澳、杭州君瀚兩大員工持股平台持有螞蟻集團股份。假設螞蟻集團估值達2250億美元，君瀚所持29.9%股份價值672億美元，君澳所持20.7%股份價值465億美元。
目前馬雲合共持有約26.77億股螞蟻集團股份，達11.3%，該批股份價值254億美元。不過馬雲已表示，未來將捐贈6.11億螞蟻集團股份，最終於螞蟻的持股將不超過8.8%。
阿里巴巴董事局主席張勇持有1.75億股，佔比0.7%，該批股份價值17億美元。螞蟻集團董事長井賢棟持有3.03億股，持股1.3%，價值29億元。螞蟻集團CEO胡曉明則持有1.61億股，價值15億美元。
|股東
|持股（億股）
|持股比例
|所持股份價值（億美元）
|馬雲
|26.77
|11.3%
|253
|彭蕾
|5.04
|2.1%
|48
|井賢棟
|3.03
|1.3%
|29
|陸兆禧
|2.3
|1%
|22
|邵曉鋒
|2.28
|1%
|22
|戴珊
|1.89
|0.8%
|18
|吳泳銘
|1.89
|0.8%
|18
|童文紅
|1.8
|0.8%
|17
|張勇
|1.75
|0.7%
|17
|王帥
|1.67
|0.7%
|16
|彭翼捷
|1.64
|0.7%
|16
|胡曉明
|1.61
|0.7%
|15
|王堅
|1.57
|0.7%
|15
|樊路遠
|1.47
|0.6%
|14
|俞思瑛
|1.4
|0.6%
|13
|武衛
|1.37
|0.6%
|13
|金建杭
|1.31
|0.6%
|12
|程立
|1.27
|0.5%
|12
|曾鳴
|1.15
|0.5%
|11
|註：以目前報道的螞蟻2250億美元估值計算
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編輯：陳健婷