【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/08/27 分享： 說起美斯，大家往往首先想到巴塞隆拿，而不是阿根廷；同樣地，就算是不看足球的人，提到巴塞隆拿時，大多數也會知道美斯的存在。美斯與巴塞猶如劃上等號，而這種情況於現代商業足球可謂非常罕見，勉強只得早兩年退休的羅馬隊長托迪（Francesco Totti）能夠相題並論，但托迪於球壇以外的知名度，應該與美斯相距甚遠。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因（訂戶專享） 2020/08/26 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因（訂戶專享） 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 2020/08/25 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 2020/08/24 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因（訂戶專享） 2020/08/26 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因（訂戶專享） 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 2020/08/25 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 2020/08/24 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 美斯 體育人物 股票 巴塞隆拿足球會 止蝕 止賺 足球 體育賽事 曼城 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入