【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享）

說起美斯，大家往往首先想到巴塞隆拿，而不是阿根廷；同樣地，就算是不看足球的人，提到巴塞隆拿時，大多數也會知道美斯的存在。美斯與巴塞猶如劃上等號，而這種情況於現代商業足球可謂非常罕見，勉強只得早兩年退休的羅馬隊長托迪（Francesco Totti）能夠相題並論，但托迪於球壇以外的知名度，應該與美斯相距甚遠。

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