【美股焦點】小鵬汽車周四首掛 傳發行價15美元 蔚來、理想股價先炒起

▲ 小鵬汽車據報發行價提升每個ADS單位15美元。

阿里巴巴 （09988） 有份投資的電動車公司小鵬汽車（美︰XPEV）將於周四（27日）在紐交所掛牌。然而，在小鵬掛牌前夕，騰訊 （00700） 投資的蔚來汽車（美︰NIO），及美團 （03690） 投資的理想汽車股價偷步炒起，蔚來繼周二大漲19%後，周一度漲逾10%，高見19.85美元。

理想汽車同樣連升數日，周三美股早段續升6.8%，報19.46美元。另外，外電消息指，小鵬汽車將以每單位ADS發行價15美元定價，超出此前發行定價區間上限13美元。

今年以來電動車股表現強勢，除了全球電動龍頭Tesla（美︰TSLA）年初至今累升4倍外， 中國電動車公司亦受市場追捧。蔚來今年以來股價亦累升3.7倍。

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編輯︰侯景成