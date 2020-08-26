赤子城科技半年利潤按年跌7成 自有產品累計11.3億用戶

▲ 赤子城科技上半年利潤按年急跌7成，收入按年減少18.5%。

赤子城科技 （09911） 公佈，上半年收入按年跌18.5%至1.5億元（人民幣，下同），利潤按年減少71%至340萬元，經調整利潤按年跌7成至1870萬元。不派中期息。赤子城今日收報1.69元，跌2.3%，成交740萬元。

赤子城上半年自有應用流量變現業務收入按年增2成至1.37億元。赤子城稱，自有產品集群已積累11.3億用戶。得益於在遊戲、社交等「宅經濟」持續推出優質產品，公司旗下產品的類型不斷豐富，變現模式也拓展為內購、會員訂閱、廣告等多元形式，其中，內購收入按年大增865%，佔總收入比重為10.5%。

不過，移動廣告平台及相關業務收入則按年減少82%至1287萬元，主要由於全球經濟衰退及新型冠狀病毒疫情，致使公司縮減移動廣告平台及相關業務以避開收款風險。

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編輯：陳健婷