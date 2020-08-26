【物管業績】永升生活服務上半年多賺近90% 不派中期息

▲ 永升生活服務上半年物業管理服務按年升83.7%至8億元。

永升生活服務 （01995） 上半年多賺89.1%至1.7億元（人民幣，下同），不派中期息。期內，收入按年升90%至13.4億元，毛利率為30.7%，較去年同期上升1個百分點。

上半年主要收入來源物業管理服務按年升83.7%至8億元，其中，來自第三方物業開發商的收入佔60.7%， 較去年同期升19.2個百分點；社區增值服務的收入按年增加84.6%至2.6億元；非業主的增值服務收入增加1.2倍至2.8億元。

截至6月底止，合約建築面積約為1.4億平方米，按年增長約29.2%，合約項目數量788個；在管建築面積達到了約7720萬平方米，按年增長18.5%，在管項目數量為497個。

展望未來，永升表示，擬在人口密度及消費能力較高的戰略地區加強業務，將尋求旭輝 （00884） 廣大業務覆蓋範圍所帶來的新商機，亦將通過與物業開發商建立戰略聯盟 以求滲透到具有發展潛力的新市場。

另外，永升計劃通過增強前期規劃及設計諮詢服務、項目質量監督服務、交付前檢驗服務、協銷服務及房修服務的能力，進一步多樣化非業主的增值服務。同時，公司將進一步投資於技術及智慧運營，故成立了霖久智慧科技有限公司，並且公司計劃進一步投資升級內部管理系統。

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編輯：袁諾曦