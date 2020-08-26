【TVB業績】電視廣播免費電視廣告收入大跌七成　盈轉虧半年蝕2.9億不派息　

▲ TVB上半年盈轉虧，錄得虧損2.93億元，不派中期息。

電視廣播（00511，TVB）公佈，上半年收入按年減少38%至12.26億元，公司股東應佔虧損為2.93億元，去年同期則錄得溢利2.13億元；不派中期息，去年同期則派發每股0.3元。董事局將於年底參考全年業績及業務前景後，審視是否派付任何末期股息。

TVB免費電視蝕逾5億元

TVB上半年香港電視廣播分部（免費電視）廣告收入按年減少69%至3.5億元，令電視廣播分部整體業績錄得虧損5.15億元，去年同期則錄得溢利5800萬元。

TVB指，儘管香港電視廣告收入急劇下降，但來自數碼平台（myTV SUPER、TVB Anywhere、大台網及Big Big Shop）的非廣告收入總額由2.32億元增加至2.72億元，增幅為17%。期內，數碼業務收入佔集團總收入的28%。

截至6月底，myTV SUPER OTT服務的用戶（包括付費及免費訂戶）增至860萬名，按年增加11%。通過採用直接面向消費者的策略，myTV SUPER Original（專供獨家內容）將在今年最後一個季度推出，以進一步推動ARPU和訂戶群增長。大台網業務分部（包括Big Big Shop）則錄得溢利3100萬元，按年增幅為123%。

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編輯：陳健婷