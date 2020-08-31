【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現化摩登風

在香港樓價高企，成功「上車」已屬難得，特別是有了小孩的家庭，就更希望可以打造舒適空間，讓他們可以在屋內「蹦蹦跳」。有夫婦親自為逾700呎大屋設計，並花約18萬裝修（不計傢俬），運用雲石紋和木地板打造成現代摩登格調的住宅。

80後夫婦用約880萬購入758呎單位，有三房、士多房連露台，女主人Jolie參考了一些設計公司的圖樣後，再與裝修師傅商量，實行「邊整邊改」。由於他們購入時，單位內的廚房都較為新淨，所以並沒有裝修。 整個設計連裝修共花了兩個月完成，當中最特別是採用雲石紋牆身配搭無縫木紋地板，這也是源於Jolie的喜好。

「我好喜歡白雲石, 所以全屋好多地方都用雲石、 雲石牆、 雲石檯、 C字櫃都係雲石面、 仲有雲石茶機。」

▲ 有網民就大讚，屋內的梳化十分優雅。

不要看這間屋只按Jolie的想法設計，其實有很多角落都充滿為子女著想的「小心思」。她的孩子分別是4歲及歲半。他們的房間除了是粉色設計、置有小帳蓬外，Jolie又把孩子們在舊居時的回憶也一拼「搬入」新居—便是在飯枱牆邊裝上一塊大鏡子。

「我地舊居廳都有塊鏡(old school 款)，小朋友食完飯中意企起身對住塊鏡唱歌、做鬼臉， 好開心，所以新居都照整番塊鏡。」

此外，她採用雲石面是較易清潔，以及改變地板本身的材質改為歐洲無逢木地板。「有諗過用木紋磚, 但屋企有小朋友都係木地板舒服啲又防滑。」

▲ Jolie指，牆邊的鏡子是方便讓孩子對著做鬼臉。

雖然近800呎大呎的屋有較多空間，但可以節省的話又何樂而不為？Jolie特意在走廊天花、主人房天花等設有儲物櫃，至於在主人房中的窗台則改裝成床位（即窗台床），讓房間看下更有空間感。在大廳位置則設有雲石面的暗門，令整間屋看下更為寬敞。

▲ 為了可以騰出更多空間，Jolie就把窗台設成窗台床。

住宅設計是以白色及雲石紋作為主調，Jolie就提醒要小心處理雲石牆的運送。由於雲石是在淘寶訂購並只有0.6厘米，前後出貨兩次送到時都已經爛掉，到第三次出貨先順利的送到。「大陸買大既岩板石黎香港要搬上樓唔容易，我哋原定40天工期, 因為喺大陸運岩板石嚟香港出現啲困難（運送時爛掉）, 而遲咗, 最終都要60日。」

▲ 走廊天花則設有儲物櫃。

裝修完後，Jolie對製成品都十分滿意，更拍下相片分享在社交平台上，獲網民大讚有品味。她就謙虛說：「只係參考人哋公司設計，加上我哋裝修師傅又俾啲意見！」Jolie稱讚裝修師傅經驗老道，自己經常改變主意，對方也會非常有耐性去調整和配合。她舉例，裝修師傅不介意再花工夫拆下原本已裝好的天花燈槽，再換上第二款。

▲ 小孩子的房間以粉色為主。

部分價單列表： 裝修價錢：約$18萬 清拆工程

全屋剷底油油 (兒童漆)

門口玄關/走廊天花儲物櫃

客廳清拆底板及蘯地台

客廳雲石背景牆(鏡+雲石自備)

走郎暗門(加隔音棉)

天花燈槽

冷氣罩

主人房+兩個小朋友房貼牆布(牆布自備)

主人房天花儲物櫃

修補地腳線、客廳和各房吸咀

露台前磚、新制電制(28個)及換面板(26個)

浴缸上加浴屏和包雲石x2

全屋木門翻油白油

廳貼牆布(牆布自備)

新露台前磚+小窗台

新做電視線洞

清拆兩間門頂磚牆+門頂4件小門 傢俬：7萬人民幣（7.84萬元） 客廳C字櫃

電視櫃

鞋櫃

工人房床+櫃

主人房衣櫃

主人房書檯

兩個洗手間鏡櫃+洗手檯

主人房床的組合櫃

床

書櫃

焗漆 分支項目 價錢 歐洲無逢木地板 $4.2萬連安裝 雲石（淘寶訂購） 約$1萬元（未計送貨費用）；另加$1200搬運 全屋牆布 $6000 芝華仕沙發 $9000 全屋大金冷氣 $3.5萬

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責任編輯：黎淑雯