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【內險業績】眾安保險績後高開逾9%　綜合成本率改善 虛銀吸存逾24億

即市財經 09:29 2020/08/27

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眾安旗下的虛擬銀行吸納了逾24億港元存款

眾安保險 （06060） 上半年綜合成本率為103.5%，較去年同期改善4.8個百分點，但仍處於承保虧損狀態。首席執行官姜興表示，繼續維持今年達致承保平衡的目標，中長期目標是綜合成本率能優於同業。

眾安績後高開9.6%，開報47.95元。

眾安上半年承保虧損收窄至人民幣2.6億元，比去年同期減少46.5%，加上投資收入增加，帶動眾安上半年純利大幅增長4.2倍至4.9億元（人民幣，下同）。

姜興表示，仍維持保費增速高於財險行業的目標，主要動力將來自健康及生活消費板塊所，其中前者可受惠於疫情後客戶更關注健康，後者則因為電商蓬勃發展。他預期，由於去年基數高，兩個板塊下半年保費增速相比上半年會略有放緩，但長遠增長趨勢不改。

眾安同時披露了旗下虛擬銀行業務部份數據。截至6月底，眾安銀行吸納了逾24億港元存款，上半年收入為1901.6萬元，但由於銀行仍現處於經營早期，故錄得淨虧損1.1億元。

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編輯：謝智聰

香港股票 眾安在線（06060） 虛擬銀行 眾安銀行

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