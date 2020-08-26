【美股焦點】道指新貴軟件股Salesforce有何亮點　可踢走元老埃克森美孚？

▲ 2004年上市的Salesforce，市值不斷擴大，股價更是呈45度角上升，一直力守上升軌上。

因應蘋果（美：AAPL）拆細，按股價決定比重的道瓊斯工業平均指數，宣布加入軟件股Salesforce（美：CRM）、生物科技股安進藥廠（美：AMGN）及工業股Honeywell （美：HON）。同時，剔出埃克森美孚（美：XOM）、輝瑞（美：PFE）及雷神（美：RTX）。

2004年上市的Salesforce，市值不斷擴大，股價更是呈45度角上升，一直力守上升軌上，足見市場對Salesforce的愛戴，也難怪指數公司要踢走長期在低位掙扎的埃克森美孚。

軟件股Salesforce昨公布上季業績，收入增長達29%至51.5億美元，高於Factset分析師平均預期的48.7億美元；每股盈利為1.44美元，優於市場預期的2.21美元。同時，管理層在昨日的分析員會議中，上調全年收入展望，預計今年銷售額會達到207至208億美元，比上季預計的200億美元高。

Salesforce平均目標價看245.9美元

事實上，Salesforce在績前已獲多間大行唱好，平均目標價看245.9美元，最牛的更看高至300美元。技術走勢上，Salesforce股價一浪高於一浪，昨破位而上，高見218.35美元，MACD現買入訊號，料在加入道指的大前題下，加上基本因素佳，Salesforce應可繼續熱炒，長綫繼續看好。

Salesforce是企業客戶關係管理（CRM）軟件生產商，目前營運整個雲端服務生態系統，亦即是提供SaaS（Software as a Service）的公司，旨在協助機構加強與客戶的關係。Salesforce產品主要分為4大組合：Sales Cloud、Service Cloud、Salesforce Platform以及Marketing and Commerce Cloud。當中最賺錢的業務仍然在Sales Cloud，主力幫助銷售人員提高工作效率。

或者說完一大輪背景後，讀者可能仍覺陌生，那就再舉個例子，就是今年港股熱炒的微盟 （02013） ，被稱為中國版的Salesforce，亦是提供SaaS的服務。既然微盟今年股價都能翻逾3倍，作為國際化業務的Salesforce，無論收入或盈利規模都要較微盟大N倍，故有錢的話，不妨押注Salesforce，料錢途更無可限量。

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責任編輯：江麗琦