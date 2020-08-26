  • 27°C
香港時間 : 2020826日 (三) 21:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】道指新貴軟件股Salesforce有何亮點　可踢走元老埃克森美孚？

即市財經 21:13 2020/08/26

分享：

2004年上市的Salesforce，市值不斷擴大，股價更是呈45度角上升，一直力守上升軌上。

因應蘋果（美：AAPL）拆細，按股價決定比重的道瓊斯工業平均指數，宣布加入軟件股Salesforce（美：CRM）、生物科技股安進藥廠（美：AMGN）及工業股Honeywell （美：HON）。同時，剔出埃克森美孚（美：XOM）、輝瑞（美：PFE）及雷神（美：RTX）。

2004年上市的Salesforce，市值不斷擴大，股價更是呈45度角上升，一直力守上升軌上，足見市場對Salesforce的愛戴，也難怪指數公司要踢走長期在低位掙扎的埃克森美孚。

軟件股Salesforce昨公布上季業績，收入增長達29%至51.5億美元，高於Factset分析師平均預期的48.7億美元；每股盈利為1.44美元，優於市場預期的2.21美元。同時，管理層在昨日的分析員會議中，上調全年收入展望，預計今年銷售額會達到207至208億美元，比上季預計的200億美元高。

Salesforce平均目標價看245.9美元

事實上，Salesforce在績前已獲多間大行唱好，平均目標價看245.9美元，最牛的更看高至300美元。技術走勢上，Salesforce股價一浪高於一浪，昨破位而上，高見218.35美元，MACD現買入訊號，料在加入道指的大前題下，加上基本因素佳，Salesforce應可繼續熱炒，長綫繼續看好。

Salesforce是企業客戶關係管理（CRM）軟件生產商，目前營運整個雲端服務生態系統，亦即是提供SaaS（Software as a Service）的公司，旨在協助機構加強與客戶的關係。Salesforce產品主要分為4大組合：Sales Cloud、Service Cloud、Salesforce Platform以及Marketing and Commerce Cloud。當中最賺錢的業務仍然在Sales Cloud，主力幫助銷售人員提高工作效率。

或者說完一大輪背景後，讀者可能仍覺陌生，那就再舉個例子，就是今年港股熱炒的微盟 （02013） ，被稱為中國版的Salesforce，亦是提供SaaS的服務。既然微盟今年股價都能翻逾3倍，作為國際化業務的Salesforce，無論收入或盈利規模都要較微盟大N倍，故有錢的話，不妨押注Salesforce，料錢途更無可限量。

相關文章：【美股焦點】蘋果MacBook疫情下銷售據報升兩成

相關文章：【美股焦點】道指下周一換馬　埃克森美孚輝瑞雷神被剔出

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱  

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：江麗琦

美股 微盟集團（02013） 雲端 宏觀分析 雷神Raytheon Technologies（美︰RTX） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） Honeywell（美：HON） Salesforce（美：CRM） 蘋果（Apple，美：AAPL）

上一篇文章

【美股開市】道指平開 7月耐用品訂單勝預期 金價報1916美元 （不斷更新）

下一篇文章

【中美角力】蓬佩奧點名批評滙豐維持受制裁者帳戶　卻關閉部分自由者帳戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【新股IPO】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
分析 - 【新股IPO】農夫山泉「不缺錢」派息遠超集資額　鍾睒睒上市所謂何事？
【新股IPO】農夫山泉「不缺錢」派息遠超集資額　鍾睒睒上市所謂何事？
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄逾1676億超購約286倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄逾1676億超購約286倍（第二版）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）