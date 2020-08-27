【滙豐股價】滙豐曾跌逾2%　蓬佩奧批滙豐未封被制裁者戶口

▲ 蓬佩奧聲明指，對於中國繼續對美國在英國的朋友實施威迫性欺壓政策感到沮喪。

滙豐 （00005） 再次夾在中美爭拗的夾縫間，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表題為「中國持續脅迫英國」的聲明，指對於中國繼續威迫性欺壓美國的「英國朋友（friends in the United Kingdom）」，感到沮喪。蓬佩奧指，滙豐關閉為「爭取自由」的香港人帳戶，同時滙豐仍然保留那些損害香港人自由、受制裁的人士帳戶。

滙豐股價今早曾跌逾2%，至9時55分，滙豐跌1.8%，最新報33.35元，成交額2.35億元。

同屬國際銀行的渣打 （02888） 今日也表現欠佳，最新跌1.4%，報39.6元，成交897萬元。

以下為蓬佩奧的聲明全文：

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編輯：譚志偉、麥德銘