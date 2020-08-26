【Jacob Blake槍傷】威斯康星示威爆槍擊 2死1傷勢嚴重

▲ 【美國示威】威斯康星示威爆槍擊 2死1傷勢嚴重

美國威斯康星州黑人Jacob Blake遭警察射傷後，南部城市基諾沙爆發大規模示威。示威的第三晚發生槍擊，2人死亡，1人傷勢嚴重，但沒有生命危險。當地媒體報道，示威者與加油站外的持槍男子爆發衝突。

示威者無視宵禁措施，許日發起示威抗議，但已演變成騷亂。網上流傳的片段顯示，一名手持步槍的男子被示威者追趕，倒在地上後，向他們開了多槍。槍聲響起，示威者在街上奔跑，中槍的示威者倒地。

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基諾沙發聲明表示，已就槍擊事件展開調查，受害者的身份仍未確認到，目前不提供細節。警長貝特（David Beth）稱，示威者持槍男子爆發衝突。

威斯康星州州長埃弗斯（Tony Evers）周二（26日）稱，在騷亂期間，已要求派出更多國民警衛隊部隊，協助當地警方維持秩序。

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基諾沙的黑人布萊克（Jacob Blake）周日（24日）被警員射傷，觸發一連串的示威，民眾不滿警察使用過度武力。其代表律師指，布萊克因槍擊事件而癱瘓，子彈射中脊髓，椎骨受損。

律師續稱：

「他（布萊克）的家人相信奇蹟，雖然醫學診斷是他癱瘓了，但相信他可以再次行走。」

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責任編輯：鄧燕君