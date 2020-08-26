【疫市成交】樓價百幾萬 呎價4千幾單位邊度搵?　但首先你要有呢個資格

祥益地產高級客戶經理陳秀春表示，日前分行則錄得一宗田景邨的成交個案。原業主於2007年以約15.56萬 (未補地價) 購入單位，以145萬元賣出，13年間帳面升值逾8倍。

陳氏稱，上述所錄成交單位為10座中層32室，實用面積349呎，日前獲一名區外白居二垂青，新買家鍾情該屋苑鄰近家人居所，方便照應，而且該區配套完善，加上單位樓價符合預算，遂便決定以145萬 (未補地價) 購入上址作自住之用，實用面積計算呎價為4,155元，屬市場價成交。

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過去未補地價的二手居屋或公屋，只開放予公屋住戶申請購買。但至 2018 年始，政府開始恒常實施「白表居屋第二市場計劃」（白居二），提供二手居屋配額，讓部分合資格白表人士申請，免補地價即可購入二手居屋，藉此幫助不具綠表資格的中低收入家庭置業。但需注意，白居二資格有購買期限，目前為1年。

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至於白居二與白表的分別，按香港房屋政策，合資格的白表人士，可購買第一手的居屋。白居二合資格人士，則可於居屋二手市場中，毋須補地價購買二手居屋。

「白居二」2020申請者的入息和資產限額

家庭成員人數 入息限額（港幣） 資產限額（港幣） 一人 33,000元 85萬元 兩人或以上 66,000元 170萬元

資料來源：政府網頁

「白居二」2020的時間表及配額數目

接受申請 房委會會視乎2019冠狀病毒病疫情的未來發展及政府收緊社交距離的措施，以決定接受申請的日期。

(請留意房委會的公布) 攪珠 預計2020年10月 配額數目 2人或以上的家庭組合：4,050個 單身人士：450個

資料來源：政府網頁

記者：李兆明