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南韓公仔麵出口額為4.7億美元 對華出口量達4.2萬噸

環球政經 20:08 2020/08/26

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南韓公仔麵出口量連續4年上漲，據韓聯社報道，南韓海關周二（25日）統計顯示，去年南韓公仔麵出口額為4.7億美元（約36.4億港元），較同期出口量增長2.7倍，達13.7萬噸，其中對華出口量最高，達4.2萬噸，其次為美國（1.5萬噸）、日本（9,638噸）和澳洲（6,147噸）。

相關文章：【新冠肺炎】南韓單日確診案持續過百宗 首都圈中小學明起改為網上授課

南韓公仔麵2015年至2019年的出口量分別為5.5萬噸、8萬噸、11萬噸、11.2萬噸和13.7萬噸，出口額也從2015年的2.2億美元（約17.1億港元）增加至2019年的4.7億美元（約36.4億港元）。

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南韓業界表示，辛辣的南韓公仔麵在海外走紅，加上疫情下市民居家生活時間變多，預計對公仔麵的需求將進一步增加，出口量有望繼續保持增勢。

責任編輯：翁嘉陽

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