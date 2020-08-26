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【餐飲寒冬】味千上半年盈轉虧息維持2.2仙 餐廳業務收入減44%

即市財經 20:08 2020/08/26

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味千預期，下半年餐飲業務將逐步恢復，但由於環球經濟前景仍未明朗，集團將採取穩健開店策略。

受銷售下降及計提資產減值撥備影響，味千（中國） （00538） 上半年盈轉虧，股東應佔虧損1.09億元，核心業務虧損1.23億元（人民幣，下同）。中期息維持0.02元（約2.2港仙）。

期內味千收入大減43.5%至6.92億元；毛利大減45.4%至4.89億元。由於原材料成本持續上漲，存貨成本佔營業額的比例約29.4%，較上年同期增加約2.5個百分點，令毛利率相應下降2.5個百分點至70.6%。

集團主要業務及重要收入來源仍然為零售連鎖餐廳業務，上半年餐廳業務收入減少44.3%至6.38億元，佔集團總收益約92.2%。

截至6月底止，餐廳總數目734間，按年減少36間。味千預期，下半年餐飲業務將逐步恢復，但由於環球經濟前景仍未明朗，集團將採取穩健開店策略，並集中梳理現有門店。

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編輯：陳韻妍

香港股票 業績公布 味千(中國)（00538） 餐飲 營業額 零售 減值撥備 中國

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