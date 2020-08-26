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【消費優惠】酒店轉攻本地客　Klook夥酒店推住宿優惠（附優惠連結）

商業 20:06 2020/08/26

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6間酒店提供優惠各有不同，而人均最抵優惠為香港東隅酒店。

新冠肺炎疫情全球大流行，旅客銳減令本港酒店業經營面臨困難。為了提高生意，不少酒店選擇推出優惠吸客。Klook夥本地6間酒店，包括香港港麗酒店、The Pier、香港東隅酒店、香港愉景灣酒店、香港康得思酒店及挪亞方舟度假酒店，推出Staycation限時優惠。

入住挪亞方舟度假酒店雙人豪華客房，連早餐、 海景下午茶。（Klook提供）

入住挪亞方舟度假酒店雙人豪華客房，除了有早餐、精選中式晚餐，還有啤啤熊之友工作室。（Klook提供）

【自救有方】逸東酒店推寵物友好套餐　與毛孩宿一宵1,500元起

6間酒店提供優惠各有不同，而人均最抵優惠為香港東隅酒店。入住該酒店的海景住宿，不但可於Sugar享用雙人三道菜午餐、免費迎賓飲品兩杯等，還可額外獲八折優惠，每晚只需1,046元，即人均523元。酒店入住日期至9月30日。 

香港愉景灣酒店的山景客房亦設八折優惠，只要於周日至周五入住，每晚住宿只需1,054元，即人均527元，還提供酒店早餐、下午茶及兩杯飲料（可選有氣酒、紅白餐酒、啤酒或無酒精飲料）等。酒店入住日期為8月22日至9月30日。

【酒店優惠】酒店夥旅遊平台自救　透過Klook入住5間酒店買一送一

香港港麗酒店同樣推出限時八折優惠，預訂星期日至四的住宿，只需2,560元（原價 3,200元），包括雙人早餐、Nicholini’s意大利餐廳或Brasserie on The Eighth法國餐廳雙人晚餐等。入住日期為9月1日至9月29日。

是次限時優惠，部份預訂可獲額外八折優惠，而優惠期截止本周五（8月28日）為止。【按此】，可了解詳情。

【營銷策略】日本Uber Eats研用無人機　作送餐轉據點之間的工具

責任編輯：馬意文

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