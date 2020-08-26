  • 27°C
香港時間 : 2020826日 (三) 23:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【置業時機】資深物業投資者財叔：銀行估價跌　上車客可放膽劈價兩成

股樓投資 22:06 2020/08/26

分享：

新冠肺炎疫情持續逾半年，影響本港經濟及失業率，不過反映二手樓價走勢的中原CCL指數近月仍在180點水平橫行。究竟本港樓價會否下跌？無殼蝸牛何時可以上車？

資深物業投資者財叔從來不估樓價升或跌，認為有住屋需要便應該上車。他在今年3月接受《iMoney》專訪，建議上車客放膽劈兩成，「你覺得樓價會跌兩成，就係盤都還兩成吧！」當時一些讀者在網上表示會被業主「劈」。

當啲人個個都話無可能劈20%，劈下劈下就到啦，睇你劈唔劈啫！

財叔近日再接受《iMoney》專訪，他直言現在是劈兩成好機會，皆因他發現銀行估價近期普遍跌兩成，「銀行估價唔到，還價自然都唔到」。

他續說：「樓價升跌根本唔使睇經濟、唔使睇大環境同QE，只係睇一樣嘢——銀行估價。銀行估唔到價，點借呢？你就算曉飛都無用。」因此，銀行估價不足，買家可以此理由放膽還價。

財叔正放售一個北角豪宅單位，去年估價3000萬元，近期有人向他還價2300萬元，他才發現單位的銀行估價跌至2300萬元，跌幅逾兩成。

他在今年3月受訪時已估計，一些生意人可能需要賣樓救生意，例如經營餐廳、美容院的老闆，「有人賣樓救生意就會焗劈」，再加上有部分港人正部署移民，「永遠都係，幾時有平嘢執？就係有人急走貨，就會有平嘢」，上車客可以把握機會。而劈價兩成，用甚麼價錢做基準？財叔建議用屋苑或大廈對上一個成交價計算。

不過，等跌多年的無殼蝸牛，總希望樓價再跌多一些。

每一個人都係睇自己需要，決定買唔買樓。唔係因為升定跌而去買，自住有需要，根據需要而買。唔係成日去諗升定跌，如果你話再跌多啲，機會有無？

他估計，樓價一旦跌20%，已有很強承接力，再進一步跌四五成，相信更難，「樓市可以跌四五成？有乜投資工具吸引過佢？啲資金又走返晒去住宅。」他又認為，近月因為封關，沒有內地客來港買樓，一旦開關，樓市氣氛更可能轉好。

近年網絡上流傳一張「只租不買的贏面」的圖，講述只租樓、不買樓，僅在樓價大跌時才會贏，無論樓價大升、小升、平穩、小跌，只租不買人士也是輸家。財叔正是「只租不買八成輸」的理論創始人。

財叔在今年3月接受iMoney專訪，寄語上車客千祈唔好盲目等跌。

對於已租樓多年的人，即使樓價跌20%，「只租不買」人士仍是輸家。財叔坦言，即使置業者預期樓價有機會再跌，自住者不用太着意入市價位。「你不是投機、短時間去賣，可住住等機會，升到可以換樓、加按，唔升都無蝕，因為慳到租金。」

 

經濟下行，舖市陷寒冬，投資工商舖市值得嗎？即睇財叔點睇：

【樓市專訪】資深物業投資者財叔：工商舖投資價值勝住宅　放寬非住宅物業按揭一成意義不大

 

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文：葉卓偉

相關文章

「只租不買八成輸」理論創始人財叔：上車客千祈唔好盲目等跌
2020/03/28
「只租不買八成輸」理論創始人財叔：上車客千祈唔好盲目等跌
資深物業投資者財叔：自住幾時都要買樓　試下劈業主兩成！
2020/03/29
資深物業投資者財叔：自住幾時都要買樓　試下劈業主兩成！
【iMoney熱話】財叔撰文回應網友：自住樓莫等跌　性格決定命運
2020/04/17
【iMoney熱話】財叔撰文回應網友：自住樓莫等跌　性格決定命運
估價 疫情 經濟 銀行 失業率 樓價 CCL 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【教思‧思生活@iM網欄】 Toward與Away From 疫情下尋找動力正能量

下一篇文章

【新股IPO】螞蟻集團股東星光熠熠　長和系及董建華家族都有份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【新股IPO】農夫山泉招股第二日　七大亮點你要知
【新股IPO】農夫山泉招股第二日　七大亮點你要知
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬