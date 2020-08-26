【樓市專訪】資深物業投資者財叔：工商舖投資價值勝住宅　放寬非住宅物業按揭一成意義不大

金管局上周（19日）突然宣布，放寬非住宅物業按揭成數，由上限四成上調至五成，並已於上周四（20日）生效。資深物業投資者財叔接受《iMoney》專訪時坦言，政府放寬非住宅物業按揭成數只有一成，意義不大，吸引不到投資者。

他說，近月舖市跌幅達四五成、工廈亦至少跌兩成，商舖及工廈的投資價值勝過住宅。例如他留意到油麻地廟街有一幢5層高的舊樓連地舖，整幢售3200萬元，「3000幾萬買到成幢一個冧巴，幾型！」

我將所有投資工具當股票，匯豐（00005）就等於住宅，我睇唔到有升的空間，我會沽滙豐，揀一隻有潛質的股票，揀有投資價值的。

他認為現在住宅樓市投資價值不及工商舖市，投資者可以沽住宅，換馬到工商舖市，但若果投資者賣了樓，不知道可以換馬到甚麼投資，「你唔好賣，到時你會後悔！」他寄語投資者不要為買而買，最緊要「要計返自己條數！」

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撰文：葉卓偉