【現樓平過樓花】北角新盤豪宅撻訂重售　3年跌價385萬

經濟前景不明，屢有新盤業主撻訂。一般來說，發展商沒收訂金後，多數將單位原價重推，旺市時更會加價。長實（01113）旗下北角維港頌，早前重推撻訂單位，惟成交價竟比三年前平約7%。

據成交紀錄冊資料顯示，維港頌8座25樓A室，實用面積1,323方呎，原於2017年4月易手，成交價5,585.4萬元，惟買家今年一月撻定，損失837萬元訂金。

其後，長實重推上述單位，及至今日，終以5,200萬元售出。值得留意的是，短短三年間，單位跌價385.4萬元，即約7%。事實上，新盤樓花正常較現樓平，惟今次竟出現「遲買平幾球」的情況。

另一方面，假如買方撻訂，令發展商損失，發展商其實有權追收差價，以上址為例，物業原以5,585.4萬元易手，惟撻訂後重售，只賣得5,200萬元，發展商有權追收385.4萬元的差額。因此，置業前應先計好數，若最終撻大訂，恐被發展商追討差價。

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