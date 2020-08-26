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【香港出口】7月出口貨值跌3%　分析師及業界均料第4季跌幅擴大

商業 19:30 2020/08/26

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本港7月出口貨值跌3%，分析師料，第4季跌幅有機會擴大。業界亦估計，第4季出口將是全年最差。（資料圖片）

本港今年7月份商品整體出口貨值為3,285億元，較去年同月下跌3.0%，符合市場預期。分析師料，第4季跌幅有機會擴大。業界亦估計，第4季出口將是全年最差。

【香港出口】港7月出口貨值跌3%　符市場預期

東亞銀行首席經濟師鄧世安預計，受疫情及中美貿易戰升溫，經濟前景未明，入口商下訂單偏向審慎，第4季出口跌幅有機會擴大，尤其是高檔次產品。

【香港出口】6月出口貨量跌0.6%　輸往美國跌18.2%

多訂單臨時取消　廠家不敢接單

香港中華出入口商會榮譽會長莊成鑫坦言，以往6至7月已有9成第4季的訂單，但今年第4季的訂單至今仍不足1成，可見訂單情況十分差。他解釋，疫情影響歐美經濟，不少零售大企縮減規模，中小企結業，令歐美買家減少買貨。

莊補充，廠家有時有訂單亦不敢接，「今年約1至2成訂單臨時取消，而去年只有輕微訂單臨時取消，廠家擔心訂單取消後，散不到貨。」

【香港出口】港6月出口貨值跌1.3%　遠遜市場預期

港輸美產品標中國製造　打擊廠商出口美國信心

對於美國近日連番出招，包括港產品輸美要標為中國製造及取消船運課稅寬免，鄧世安認為，貨品只佔少數，對本港出口的實際影響不大。莊成鑫則指，雖然對出口數影響不大，但打擊了廠商出口美國的信心，不少廠商希望增加出口東盟及非洲，以防美國再有「新招」。

記者：朱悅瀅

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