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法國憲兵阻女性半裸日光浴 內政部長斥做法錯誤

環球社會熱點 19:17 2020/08/26

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法國憲兵上周於沿海小鎮的海灘巡邏，要求一群上身半裸曬日光浴的泳客遮掩上身。

法國憲兵上周於沿海小鎮的海灘巡邏，要求一群上身半裸曬日光浴的女泳客遮掩上身，結果引起輿論爭議。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）於社交媒體批評憲兵的做法，指阻止女性不穿衣服是錯誤行為。

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涉事地點為法國東比利牛斯省（Pyrenees-Orientales）的海濱小鎮Sainte-Marie-La-Mer，當時憲兵在該鎮一個海灘巡邏，一群女性半裸上身曬日光浴，但有度假家庭作出投訴，憲兵警告及要求這些女性遮掩上身。

法國內政部長達爾馬寧於Twitter公開批評憲兵的做法不當：

警告婦女不要穿衣服是錯誤的。自由是寶貴的東西，官員承認錯誤也是正常。

（It was wrong that the women were warned about their clothing. Freedom is something precious. And it is normal that officials can admit their mistakes.）

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事件引起輿論批評，不少人認為女性擁有半裸曬日光浴的自由。有網民更於社交媒體上質問：「現在這個小鎮已變成沙特阿拉伯嗎？」（Is Sainte-Marie-la-Mer now Saudi Arabia?）

法國憲兵隊的女發言人舒勒（Maddy Scheurer）於Twitter上，承認兩名涉事憲兵的行為笨拙（clumsiness），指民眾絕對有權於該鎮海灘上半裸曬黑（topless tanning）。

半裸曬日光浴於法國當地合法，社會普遍也不會將此視為露體癖（sexual exhibitionism）的舉動。但法國女性日趨關注海灘上的性騷擾行為，半裸曬日光浴近年也不如以往盛行。

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責任編輯：鄭錦玲

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