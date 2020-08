法國憲兵阻女性半裸日光浴 內政部長斥做法錯誤

法國憲兵上周於沿海小鎮的海灘巡邏,要求一群上身半裸曬日光浴的女泳客遮掩上身,結果引起輿論爭議。法國內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin)於社交媒體批評憲兵的做法,指阻止女性不穿衣服是錯誤行為。

涉事地點為法國東比利牛斯省(Pyrenees-Orientales)的海濱小鎮Sainte-Marie-La-Mer,當時憲兵在該鎮一個海灘巡邏,一群女性半裸上身曬日光浴,但有度假家庭作出投訴,憲兵警告及要求這些女性遮掩上身。

法國內政部長達爾馬寧於Twitter公開批評憲兵的做法不當:

警告婦女不要穿衣服是錯誤的。自由是寶貴的東西,官員承認錯誤也是正常。

(It was wrong that the women were warned about their clothing. Freedom is something precious. And it is normal that officials can admit their mistakes.)