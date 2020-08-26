【大行點睇】落實分拆物管業務　瑞銀看好這內房股再升逾一成

藍籌股之一的內房華潤置地（01109）今日公布上半年業績，中期盈利雖按年下跌9.3%至115.4億元人民幣，但同時宣布派每股中期息0.15元，按年增加16%。潤地亦宣布，正考慮分拆其物業管理及商業運營業務於港上市，總裁李欣表示，分拆物業業務上市主要為釋放價值，是出於戰略考慮。中績勝預期，配合派息增加及分拆消息，潤地全日大升6%報36.45元。

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潤地於全國經營多個萬象城及萬象天地系列的購物中心。高級副總裁喻霖康表示，截至7月底旗下租戶已99％恢復營業，而零售額復甦亦優於預期，５至７月零售額分別按年增長26%、14%及29%，租金收入按年增幅亦分別為18%，15%及22%，集團有信心這良好的增長勢頭可延續至下半年。

潤地公布業績後，瑞銀維持該股買入評級，目標價42元，較周三收市價有15%的潛在升幅。瑞銀指，潤地上半年業績不但高於預期，更指上調派息可能是分拆業務上市的一個訊號。隨著內地零售市道復甦，戲院重開及奢侈品銷售市道回暖，瑞銀看好潤地旗下的購物中心人流，可受上述因素推動。

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