【TVB業績】電視廣播上半年　盈轉虧錄2.9億元虧損

電視廣播(00511)公上半年業績，期內集團總收入為12.26億元，按年下跌38%。並且由盈轉虧錄得2.9億元虧損。電視廣播亦宣布不派中期息，並於年底參考全年業績及業務前景後，審視是否派付任何末期息。

上半年，myTV SUPER OTT服 務 的 用 戶（包 括 付 費 及 免 費 訂 戶）增 至860百萬名，較去年6月增加11%。通過採用直接面向消費者的 策略，myTV SUPER Original（專供獨家內容）將在今年最後一個季度推出，以進一步推動ARPU和訂戶群增長。

電視廣播指，疫情促使網上消費大幅增加，令Big Big Shop從中受惠。期內透過於「big big shop感謝祭」及「香港原味道」等翡翠台節目內的推廣，每月活躍用戶及買家數 目均有所上升。整體而言，大台網業務分部（包括Big Big Shop）錄得溢利港幣 3,100萬元，按年上升123%。

業務展望方面，集團指復甦之路仍然充滿不明朗因素。於今年餘下之月份，本集團於香港的廣告相關業務前景依然充滿挑戰。不過，集團對業務將於今年下半年逐步恢復持審慎樂觀態度，有信心可憑藉涵蓋線上及線下平台的服務方案吸引大灣區等地的廣告商及商家。電視廣播又指，內地乃本集團未來發展的關鍵市場之一。隨著更多籌劃中的劇集項目展 開積極磋商並投入製作，聯合製作業務的實力將更加堅固。通過子公司TVBC 及與優酷的戰略合作關係，集團將繼續擴大在內地的業務範圍。