【恒生指數】恒指公司關永盛退休 巫婉雯下月接任CEO

恒生指數公司今日宣布，由2007年起全職領導恒生指數公司的現任行政總裁關永盛9月1日後將改任高級顧問，並於明年1月退休。現任公司副行政總裁及恒生銀行指數業務市場策劃主管巫婉雯，將於今年9月1日正式上任為行政總裁。

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恒生銀行副董事長兼行政總裁及恒生指數公司指數顧問委員會主席鄭慧敏表示，在關的帶領下，公司業務覆蓋範圍成功擴展至中國內地市場，並引領主要的跨境市場相關指數發展。鄭慧敏又指，巫婉雯在指數業務和營運、市場和業務發展，以及指數和資產管理方面擁有超過 20 年經驗，對市場及業務都有深入了解。巫於1997年加入恒生指數公司，曾負責恒生指數的大型重組至現時擁有 50 隻成份股，並領導推出中國內地首批合格境內機構投資者交易所買賣基金。更在最近推出的恒生科技指數發展過程中擔任重要角色。

今年以來，恒指公司推出「港版納指」之稱的恒生科技指數，以及首次納入阿里巴巴(09988)及小米(01810)等同股不同權股份，為恒指成分股。