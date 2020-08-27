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【好想去旅行】法式童話露營地「拉波波村」　登陸台灣基隆

商業 08:00 2020/08/27

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（「拉波波村」Faceook圖片）

近年愈來愈多人喜歡露營，在台灣基隆亦新開設了法式童話露營地「拉波波村」，待疫情結束後，露營愛好者不妨到訪一趟。

【好想去旅行】日本落實引入哈利波特樂園　最快2023年上半年開業

（「拉波波村」Faceook圖片）

據聯合新聞網報道，「拉波波村」距離台北市區的車程僅需30分鐘，園區設計靈感源自南法聖西爾拉波皮耶（Saint-Cirq-Lapopie ）的小村莊，營地周邊除了環繞溪流外，亦特意佈置成童話秘境般。營地配套亦為完善，如豪華露營區設置了24個高級神殿帳，還加裝冷氣，並配有加大雙人床、獨立衛浴設備。除此之外，公共空間包含遊客「用餐區」、小朋友戲水遊樂的「小溪樂園」，還有親子共享大片綠油草地的「營火草原」，未來也預計規劃生態導覽與營火活動等。

（「拉波波村」Faceook圖片）

（「拉波波村」Faceook圖片）

「拉波波村」將於9月1日至9月30日試營運開放預訂，豪華露營每個帳篷收費一萬元新台幣（約2638港元），可予兩人入住，將提供早餐、下午茶、晚餐及兩張大床，試業期更設優惠。若是單純想入園體驗的遊客，也有單次入園券，成人100元新台幣（約26港元），基隆市民更直接享7折優惠。

（「拉波波村」Faceook圖片）

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責任編輯：蘇穎琪

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