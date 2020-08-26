  • 30°C
香港時間 : 2020826日 (三) 20:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Facebook新增網購功能　讓用戶直接在「商店」購物

科技 19:45 2020/08/26

分享：

Facebook宣布新增「Facebook商店」（Facebook Shops）服務，讓商戶可利用Facebook及Instagram直接銷售商品並完成交易流程，進一步開拓網購市場。

新冠肺炎疫情嚴重衝擊餐飲、零售業，不少商店都考慮轉型發展網上業務。Facebook就宣布新增「Facebook商店」（Facebook Shops）服務，讓商戶可利用Facebook及Instagram直接銷售商品並完成交易流程，進一步開拓網購市場。

Google台灣設第3間數據中心　斥資逾52億港元

據悉，Facebook Shops服務可以通過API連接其他電子商務平台，包括Shopify、BigCommerce、WooCommerce、ChannelAdvisor、CedCommerce、Cafe24、Tienda Nube、Feedonomics等，讓商品訊息在不同平台上推廣。賣家將能夠通過Messenger，Instagram Direct以及WhatsApp與客戶進行溝通，而且設有直播營銷功能，用戶可在直播過程中加設購買功能。不過，除非商戶需要先加入Facebook Checkout計劃，可允許品牌直接在平台上完成交易。由於現時仍處於全球大流行，所有交易費用將在年底前減免。

Facebook下月正式轉換新網頁設計　取代經典介面

【私隱保障】Facebook推私隱設定檢查　提升帳戶安全

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，推出Facebook Shops是希望幫助小型企業在是次疫情中轉型網銷，他預計商業支付將成為公司未來的收入來源。不過，Facebook目前仍未將其平台上進行的交易貨幣化，但相信如果開放有關功能，將使其擺脫廣告業務的影響。

責任編輯：施雯雯

相關文章

Google台灣設第3間數據中心　斥資逾52億港元
今日
Google台灣設第3間數據中心　斥資逾52億港元
Facebook下月正式轉換新網頁設計　取代經典介面
2020/08/23
Facebook下月正式轉換新網頁設計　取代經典介面
【IG新功能】IG帳號QR Code製作功能　已開放全球用家
2020/08/19
【IG新功能】IG帳號QR Code製作功能　已開放全球用家
【新聞付費】Google回應澳洲新法例　恐影響免費搜尋服務
2020/08/18
【新聞付費】Google回應澳洲新法例　恐影響免費搜尋服務
【私隱保障】Facebook推私隱設定檢查　提升帳戶安全
2020/08/17
【私隱保障】Facebook推私隱設定檢查　提升帳戶安全
廣告 疫情 朱克伯格 Facebook WhatsApp Instagram 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【每日焦點】Google台灣建數據中心　「Fleeceware」Apps被爆濫收費用

下一篇文章

Apple Final Cut Pro X獲全面更新　提升工作流程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X
傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X
【每日焦點】蘋果生產線從中向外轉移　Switch Pro登場時間曝光
【每日焦點】蘋果生產線從中向外轉移　Switch Pro登場時間曝光
ARM夥美國防部簽合作　減少依賴海外半導體產品
ARM夥美國防部簽合作　減少依賴海外半導體產品
蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售
蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售
【5G】中移動推5G雲遊戲平台UGAME　80款遊戲現已上架
【5G】中移動推5G雲遊戲平台UGAME　80款遊戲現已上架