Facebook新增網購功能　讓用戶直接在「商店」購物

▲ Facebook宣布新增「Facebook商店」（Facebook Shops）服務，讓商戶可利用Facebook及Instagram直接銷售商品並完成交易流程，進一步開拓網購市場。

新冠肺炎疫情嚴重衝擊餐飲、零售業，不少商店都考慮轉型發展網上業務。Facebook就宣布新增「Facebook商店」（Facebook Shops）服務，讓商戶可利用Facebook及Instagram直接銷售商品並完成交易流程，進一步開拓網購市場。

Google台灣設第3間數據中心 斥資逾52億港元

據悉，Facebook Shops服務可以通過API連接其他電子商務平台，包括Shopify、BigCommerce、WooCommerce、ChannelAdvisor、CedCommerce、Cafe24、Tienda Nube、Feedonomics等，讓商品訊息在不同平台上推廣。賣家將能夠通過Messenger，Instagram Direct以及WhatsApp與客戶進行溝通，而且設有直播營銷功能，用戶可在直播過程中加設購買功能。不過，除非商戶需要先加入Facebook Checkout計劃，可允許品牌直接在平台上完成交易。由於現時仍處於全球大流行，所有交易費用將在年底前減免。

Facebook下月正式轉換新網頁設計 取代經典介面

【私隱保障】Facebook推私隱設定檢查 提升帳戶安全

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，推出Facebook Shops是希望幫助小型企業在是次疫情中轉型網銷，他預計商業支付將成為公司未來的收入來源。不過，Facebook目前仍未將其平台上進行的交易貨幣化，但相信如果開放有關功能，將使其擺脫廣告業務的影響。

責任編輯：施雯雯