【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？

農夫山泉（新上市編號：09633）踏入招股第二日，繼續成為投資者的熱捧對象，大家都希望抽得中能分得一杯羹。但到底要抽幾多股才能穩獲一手呢？觀乎首日的招股反應，個別券商預留的孖展額半日已用完，正考慮要「加碼」，難怪說農夫山泉有望成為今年的「凍資王」，亦因此，大家都心裏有數這枝水不是這麼容易喝得到，目前市場估計，或者要認購100手，即2萬股才能穩中一手。

綜合多間券商統計今日（26日）的孖展認購反應，錄得逾1700億元，相當於超額認購291倍。

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到底農夫山泉的吸引力何在？明明這段時間大家都在熱炒ATMX新經濟股，是什麼原因覺得包裝水這類消費股如此受歡迎？

有人用「誇張」來形容農夫山泉的受歡迎程度，不過細想也不是無道理的，跟飲食相關的消費股向來都受投資者歡迎，且每隔一段時間就會炒上。農夫山泉作為行業龍頭，加上成本低毛利高。更重要，有分析指內地14億人口，即使一半人每日只買一枝農夫山泉，其收入已經可想而知。要知道，內地都是不喝自來水，而是會訂購瓶裝水的啊！

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一樽賣2元的水毛利有1.2元，令農夫山泉年盈利達240億元，難怪被說為「暴利的水」。

看其賺錢能力，確實很吸引。抽還是不抽？都是那一句，量力而為！

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表為：部份券商與銀行抽農夫山泉優惠供大家參考

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記者：張以正