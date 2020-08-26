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【基金動向】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走

股樓投資 20:29 2020/08/26

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全球第二大基金公司領航投資（Vanguard）周三（26日）傳出撤出香港及日本的零售業務，不在兩地設辦公室，其後領航發言人向本刊證實消息，指會在未來6至24個月逐步退出香港的ETF、強積金及追蹤指數的投資平台（Index-Tracking Collective Investment Schemes platforms）市場。

相關文章: 【基金動向】全球第二大基金公司　領航撤出香港零售業務

有來自ETF發行商的業內人士坦言，領航是全球管理規模最大的基金公司之一，領航撤出香港不是失去了一個ETF發行商，而是失去了最大的資產管理，認為對香港很不利，也是香港基金業的倒退。

領航自2013年進軍香港零售市場以來，合共推出了六隻ETF，最新一隻是兩年前推出的領航中國（03169）。然後，其產品成交一直疏落，資產管理規模的增速也很慢，以周三為例，成交額最大的領航標普五百（03140）只有不足500萬港元的成交。

對於領航撤出香港的原因，這位業內人士坦言:「領航長時間教育『散戶』ETF的好處，你們不領情，別人自然會離開。」他指，領航創辦人John Bogle貴為指數基金之父，多年來推出多隻低管理費ETF，令散戶能夠不用付昂貴的主動基金管理費之餘，也能可享受到和大市相同的回報，但是「香港散戶仍然停留在『今日買滙豐，過兩日賺幾蚊就走的階段』，完全不明白長期投資的好處。」「你問散戶他們年初至今的投資回報有多少？他們可能答不出，他們很多時都只會短炒，但問題是今日短炒賺到的錢，明天就會全輸光。」

領航去年宣布與螞蟻金服合作，進軍內地市場。這位行內人士指，相對於香港散戶對ETF的消極態度，內地ETF增長迅速，投資者也對ETF很受落，認為「所以別人便離開香港到內地去。」

撰文 : 林展鋒

ETF 基金 零售 香港 日本 財富及資產管理 管理費 強積金

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