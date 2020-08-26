【終於有得飛？】 泰國擬10月准旅客入境 隔離可享陽光海灘

▲ 泰國擬自10月允許外國旅客入境旅遊，但只能從布吉島入境，並須隔離至少14天。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重挫各地旅遊業，泰國政府計劃推出「安全與密封」（Safe and Sealed）旅遊計劃，挽救當地旅遊業。當局擬自10月起允許外國旅客入境旅遊，但僅限從布吉島入境，並須隔離至少14天。

入境旅客須在政府指定的度假村隔離14天，並接受兩次新冠肺炎檢測呈陰性後，才可在布吉島內自由活動。隔離期間已可享受陽光與海灘，因泰國政府將度假村旁1公里長的海灘，亦劃入隔離範圍內，接受隔離檢疫的旅客不用困在室內，可到沙灘散步。

若旅客想去泰國境內其他地方旅遊，則須再隔離7天，以及接受第三次病毒檢測呈陰性，即旅客總共要隔離21天。

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據報，當地政府已批准這項旅遊計劃，預定9月初舉行公開聽證會，爭取地方民眾的支持。

泰國因應新冠肺炎疫情實施嚴格封關措施，禁止一般外國旅客入境泰國，僅外交官或是持有工作許可證人士能進入該國，至今已長達3個多月零本地傳播個案。

據世界銀行數據顯示，旅遊佔泰國國內生產總值（GDP）近15%，疫情期間當地經濟受到嚴重打擊，對普吉島、蘇梅島等依賴國際遊客的景點而言，更是災難。

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責任編輯：葉芷樺