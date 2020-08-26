  • 30°C
香港時間 : 2020826日 (三) 19:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Apple Final Cut Pro X獲全面更新　提升工作流程

科技 19:00 2020/08/26

分享：

Apple宣布對Final Cut Pro X進行重大更新，全面提升遙距工作流程，使該軟件更適合遠程和內容創作者剪輯影片。

隨著macOS 10.15 Catalina的推出，Apple今日（26日）宣布對Final Cut Pro X進行重大更新，全面提升遙距工作流程，使該軟件更適合遠程和內容創作者剪輯影片。

法院駁回Epic Games請求　蘋果有權將《要塞英雄》下架

是次Final Cut Pro X更新至10.4.9版本，簡化遙距處理大型高解像度檔案的工作。Final Cut Pro首次讓剪接師可透過ProRes Proxy或H.264製作代理，尺寸更可細至原始媒體的12.5%。此外，剪接師更可把代理媒體、圖像和音訊整合至外置硬碟或連接至網絡的硬碟。而媒體庫則可重新連接至以往製作的代理媒體，令工作更具彈性。剪接師可以透過XML，連接至由第三方應用程式製作的代理媒體，例如用作檢視和批准的雲端創作協作平台Frame.io，以及Keyflow Pro和PostLab等素材管理工具。

是次更新中引入由機器學習驅動的新功能「Smart Conform」，可為Instagram、Snapchat和Twitter等社交媒體平台，自動將影片裁剪成指定的尺寸，包括方形和垂直尺寸。鑑於Adobe已經在上次更新中為Premiere Pro 添加類似功能，Apple為追趕進度，讓用戶在調整尺寸比例、旋轉和位置時，可以清楚顯示突出於裁剪邊框以外的媒體，輕鬆調校裁剪位置。剪接師也可以加入Custom Overlay，協助在非橫向的影格中放置文字和圖像。

蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售

【Apple新搞作】全球首間水上Apple Store　將於新加坡開幕

此外，Final Cut Pro全新版本發佈同時帶來重大效能表現提升，包括適用於RED RAW和Canon Cinema RAW Light的全新Metal外掛模組。在Mac Pro上將8K RED RAW影片轉換編碼至ProRes 422的速度比以往快兩倍，而在MacBook Pro上更快達3倍。Final Cut Pro剪接師更首次可以播放和剪輯8K Canon Cinema RAW Light影片。在處理360度影片時，可以快速穩定立體3D影片，並在360度檢視器中檢視片段，雙眼可同時查看不同視像串流。

新版Final Cut Pro X 10.4.9 將於今日起以免費更新形式向現有用戶提供，並現已在Mac App Store上開放給新用戶，售價為2,288元。而Apple還在10.4.9更新中延續90天的免費試用期，所有客戶都可有機會試用新版Final Cut Pro X 90 天。

責任編輯：施雯雯

相關文章

法院駁回Epic Games請求　蘋果有權將《要塞英雄》下架
今日
法院駁回Epic Games請求　蘋果有權將《要塞英雄》下架
蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售
2020/08/25
蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售
【iPhone 12】iOS 14 beta踢爆　iPhone 12或採用120Hz高階屏幕
2020/08/24
【iPhone 12】iOS 14 beta踢爆　iPhone 12或採用120Hz高階屏幕
【Apple新搞作】全球首間水上Apple Store　將於新加坡開幕
2020/08/24
【Apple新搞作】全球首間水上Apple Store　將於新加坡開幕
【參考蘋果】Windows 10X將推出「Wonder Bar」功能
2020/08/24
【參考蘋果】Windows 10X將推出「Wonder Bar」功能
軟件 雲端 Apple Twitter App Store Snapchat MacBook 8K 機器學習 Final Cut Pro

下一篇文章

法院駁回Epic Games請求　蘋果有權將《要塞英雄》下架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】蘋果生產線從中向外轉移　Switch Pro登場時間曝光
【每日焦點】蘋果生產線從中向外轉移　Switch Pro登場時間曝光
蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售
蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【5G】中移動推5G雲遊戲平台UGAME　80款遊戲現已上架
【5G】中移動推5G雲遊戲平台UGAME　80款遊戲現已上架
ARM夥美國防部簽合作　減少依賴海外半導體產品
ARM夥美國防部簽合作　減少依賴海外半導體產品
傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X
傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X