Apple Final Cut Pro X獲全面更新　提升工作流程

▲ Apple宣布對Final Cut Pro X進行重大更新，全面提升遙距工作流程，使該軟件更適合遠程和內容創作者剪輯影片。

隨著macOS 10.15 Catalina的推出，Apple今日（26日）宣布對Final Cut Pro X進行重大更新，全面提升遙距工作流程，使該軟件更適合遠程和內容創作者剪輯影片。

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是次Final Cut Pro X更新至10.4.9版本，簡化遙距處理大型高解像度檔案的工作。Final Cut Pro首次讓剪接師可透過ProRes Proxy或H.264製作代理，尺寸更可細至原始媒體的12.5%。此外，剪接師更可把代理媒體、圖像和音訊整合至外置硬碟或連接至網絡的硬碟。而媒體庫則可重新連接至以往製作的代理媒體，令工作更具彈性。剪接師可以透過XML，連接至由第三方應用程式製作的代理媒體，例如用作檢視和批准的雲端創作協作平台Frame.io，以及Keyflow Pro和PostLab等素材管理工具。

是次更新中引入由機器學習驅動的新功能「Smart Conform」，可為Instagram、Snapchat和Twitter等社交媒體平台，自動將影片裁剪成指定的尺寸，包括方形和垂直尺寸。鑑於Adobe已經在上次更新中為Premiere Pro 添加類似功能，Apple為追趕進度，讓用戶在調整尺寸比例、旋轉和位置時，可以清楚顯示突出於裁剪邊框以外的媒體，輕鬆調校裁剪位置。剪接師也可以加入Custom Overlay，協助在非橫向的影格中放置文字和圖像。

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此外，Final Cut Pro全新版本發佈同時帶來重大效能表現提升，包括適用於RED RAW和Canon Cinema RAW Light的全新Metal外掛模組。在Mac Pro上將8K RED RAW影片轉換編碼至ProRes 422的速度比以往快兩倍，而在MacBook Pro上更快達3倍。Final Cut Pro剪接師更首次可以播放和剪輯8K Canon Cinema RAW Light影片。在處理360度影片時，可以快速穩定立體3D影片，並在360度檢視器中檢視片段，雙眼可同時查看不同視像串流。

新版Final Cut Pro X 10.4.9 將於今日起以免費更新形式向現有用戶提供，並現已在Mac App Store上開放給新用戶，售價為2,288元。而Apple還在10.4.9更新中延續90天的免費試用期，所有客戶都可有機會試用新版Final Cut Pro X 90 天。

責任編輯：施雯雯