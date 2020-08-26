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【基金動向】全球第二大基金公司　領航撤出香港零售業務

股樓投資 19:13 2020/08/26

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全球第二大基金公司領航投資（Vanguard）周三（26日）傳出撤出香港及日本的零售業務，不在兩地設辦公室，領航發言人向本刊證實消息，指領航定期都會審視國際業務，故在2018年關閉新加坡辦事處，而在今次審視的過程中，認為香港業務應以機構投資者為首，而非個人投資者。

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領航預計會在未來6至24個月逐步退出香港的ETF、強積金及追蹤指數的投資平台（Index-Tracking Collective Investment Schemes platforms）。

發言人又重申，今次撤出香港的行為並非代表香港沒有增長潛力，相反香港是國際金融中心，仍然是領航重要的資本市場，而香港股市更是組成領航旗下基金的重要部份。同時，滬港通和債券通等渠道也繼續為領航提供進入A股及中國債市的通道。

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以資產管理規模計，領航為全球第二大資產管理公司，管理資產規模高達6萬億美元，僅次於「一哥」貝萊德（Blackrock）。該行在港發行的ETF有6隻，包括領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF（03085）、領航富時亞洲(日本除外)指數ETF（02805）、領航富時發展歐洲指數ETF（03101）、領航富時日本指數ETF（03126）、領航標準普爾500指數ETF（03140）、領航全球中國股票指數ETF（03169）。

撰文 : 林展鋒

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