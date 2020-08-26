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恒指微升5點 科技股強勢 京東阿里創新高

即市財經 18:26 2020/08/26

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財經焦點速覽

恒生指數今日高開34點後窄幅上落，全日微升5點，收報25491點，主板成交1332億元。科技股勢如破竹，京東 （09618） 及阿里 （09988） 分別升近6%及4.2%，齊創上市新高；小米 （01810） 績前破頂升5.8%；小米上季經調整淨利潤跌7.2%，賺33.7億元人民幣，勝市場預期。全球資產管理規模達6萬億美元的領航（Vanguard）將逐步停止香港業務，其發言人指香港ETF市場由機構客戶主導，個人投資者規模不足以支持發展。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數微升5點　科技股搶眼阿里巴巴小米京東齊破頂（不斷更新）

【Vanguard】領航撤出香港業務　發言人：香港ETF市場由機構客戶主導、個人投資者規模不足以支持發展（第二版）

【小米業績】小米上季經調整淨利跌7.2%至33.7億 勝預期

【京東股價】京東坐火箭市值破萬億　仲追唔追？

【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄1597億超購約273倍（第二版）

【螞蟻IPO】螞蟻集團股東公開　長實長和董建華家族都是股東

【精選投資分析】

恒指25500上落 國指牛熊攻防戰（第六版）

資金擁抱科技股 科指ETF將上市（第四版）

【ETF攻略】納指標指又破頂 淡友「反」攻可以怎部署？（第二版）

【ATMX追蹤】小米業績「驚」多過喜？觀望下半年復甦

【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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