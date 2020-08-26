【新渡輪】珠江船務半年純利大跌85%不派息　新渡輪載客量減少8%

▲ 珠江船務指，收購新渡輪後業務相對穩定，目前集團正積極推進其後續經營及航線營運牌照投標事宜。

剛於5月完成收購新創建 （00759） 旗下新渡輪60%股權的珠江船務 （00560） ，上半年純利大跌84.7%至1778萬元；不派息。珠江船務指，疫情下國際貿易明顯下跌，訪港旅客幾乎停滯，高速水路客運業務因應「封關防疫」政策從1月末開始粵港及港澳航線陸續停航，客運量出現巨大跌幅。

珠江船務指，收購新渡輪後業務相對穩定，目前集團正積極推進其後續經營及航線營運牌照投標事宜，而新渡輪的加入令集團新增了本地渡輪業務，有望帶來長期穩定的回報。自今年5月份完成收購起算，本地渡輪載客量為205.6萬人次，按年減少7.8%。

市區航線方面，因應政府疫情管控的公告要求，中國客運碼頭和港澳碼頭分別於今年1月底和2月初暫停服務，各市區航線隨之暫停運營至今，客運業務經營面臨嚴峻考驗。期內市區航線客運量14.6萬，大跌89.6%。

珠江船務指，未來將進一步拓展香港本地渡輪業務，完善收購新渡輪後的經營銜接工作，做好新的航線投標，積極發展香港本地交通業務。

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編輯：陳韻妍