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【樓市報告】高力：中企資金將重臨　有利香港租賃及投資市場

股樓投資 18:50 2020/08/26

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疫情持續肆虐，對全球經濟影響深遠，加上中美關係轉差，香港再成兩國磨心，市場早前偶傳，個別跨國金融機構因此縮減在港業務規模，退租部分甲級寫字樓樓面，而外資基金亦傳轉到新加坡尋找商機。高力國際發表報告說，隨着中國經濟復蘇，預計中企資金將重臨香港，在新一輪需求下，有利香港的租賃和投資市場。

高力國際報告指，新冠肺炎、中美貿易戰、以及社會運動，對本港租賃及投資市場影響極大，慶幸的是，中國經濟逐步好轉，預計中資將伺機而動，而資金亦料重臨香港。

報告顯示，以香港去年跨境物業交易計，中國買家佔其中61%，而相關比例持續上升，及至今年上半年，已上升至98%，可見中資需求強大。

高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢說，今年上半年，租戶及投資者傾向審慎，並因應市況行動，冀能站穩陣腳。她又預計，內地企業及資金活動將愈趨活躍，皆因中國經濟出現初步好轉跡象，有利香港的租賃和投資市場。

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撰文 : 黃卓賢

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