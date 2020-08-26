【小米業績】小米次季Non-GAAP盈利33.7億勝預期　全球智能手機市佔率10.1％

小米集團（01810）公布，截至6月底止第二季，收入535億元（人民幣，下同），按年增長3.1%；非通用會計準則（Non-GAAP）計經調整淨利潤33.7億元，下跌7.2%，遠勝市場預期，原先市場預期小米次季Non-GAAP純利為23.5億元。

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期內，全球疫情對整體智能手機市場帶來較大影響。本季度智能手機部分的收入為316億元，同比下滑1.2%。本季度小米智能手機銷量為2,830百萬部。與此同時，受益於中高端手機銷量佔比上升，全球智能手機平均售價（「ASP」）持續提升，同比上漲11.8%，環比上漲7.5%。

根據Canalys的統計，2020年第二季度，小米全球智能手機出貨量排名全球第四，市場佔有率為10.1%。全球MIUI月活躍用戶達到3.43億戶，同比增長23.3%。

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IoT與生活消費產品部分收入為153億元，較去年同期增長 2.1%。疫情對我們部分產品的生產、運輸、銷售及發佈節奏均帶來影響，導致整體 增速放緩。

第二季度全球電視市場出貨整體放緩，小米智能電視的全球出貨量仍達到2.8百萬 台，保持同比增長。根據奧維雲網（「奧維雲網」）統計，2020年第二季度小米電視出 貨量連續6個季度穩居中國大陸電視出貨量第一位。

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互聯網服務收入達到59億元，同比增長29%，佔總收入的11%。其中廣告，遊戲及其他增值服務均實現增長。 2020年6月，MIUI月活躍用戶增長至3.43億人，同比增長23.3%。其中，中國大陸的MIUI月活躍用戶為1.1億人。

記者：李兆明