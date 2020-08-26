【螞蟻IPO】螞蟻同股同權上市 企業同股不同權未解決

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團A+H上市入直路，分別在上交所及港交所（00388）上載的初步上市文件，顯示螞蟻集團以同股同權形式上市，為近年罕見並非以「同股不同權」（WVR）形式上市的大型科網獨角獸（市值逾10億美元元初創企業）。

螞蟻集團所以採用同股同權的股權架構上市，並非控權股東阿里巴巴不欲永鞏投票權控制螞蟻集團，而是港交所（00388）的上市規則，未能配合企業持有同股不同權股份。

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企業同股不同權諮詢未有結論

根據阿里巴巴年報，阿里巴巴持股螞蟻集團約33%的股權，創辦人馬雲控制的員工控股平台另持螞蟻集團50%股權。然而，港交所兩年前修訂<上市則規>，只接納新經濟股的始創股東及管理層等個人持有較高投票權的股份，不接納企業股東持同股不同權股份。

港交所於今年1月發表諮詢文件，建議接納企業股東持有同股不同權股份，諮詢已於5尾結束，至今3個月暫未公布諮詢總結，或許反映市場意見並未一面倒支持相關建議。

企業股東生態圈支持 創科企業成敗關鍵

市場過去支持個人而非企業股東持有較高投票權股份，主要考慮是接納原創股東及高管為科創企業靈魂人物，若因上市股權攤薄而失去對公司發展方向主導權，甚至遭撤換，或令公司業務發展失焦，未必符合股東利益。

一般認為企業股東無此考慮，不應持有更高投票權股份。但一如港交所諮詢文件中指出，大型科網股在業務生態圈中的支持，對科創企業發展同樣至關重要，成支持企業持同股不權股份的主要論據。

撰文：劉德斌

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