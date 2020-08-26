  • 30°C
香港時間 : 2020826日 (三) 19:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美滙走勢】關注鮑威爾Jackson Hole講話　美滙短綫宜守92.5

即市財經 18:18 2020/08/26

分享：

市場觀望聯儲局主席鮑威爾（Jeremy Powell）在Jackson Hole講話，料將影響美元走勢。

美聯儲全球央行年會（Jackson Hole）將於周四、五（27日至28日）舉行的，市場觀望主席鮑威爾屆時發表講話，料談及對美國經濟前景及通脹的看法，或成推動美元走勢的主要因素。

美國商品交易委員會數據顯示，美滙短倉7周以來首度下跌，由321.2億美元降至315.6億美元。雖然跌幅輕微，但市場對美滙看法似乎有變，美滙近日從低位92水平反彈。據彭博系統，美滙指數最新報93.079。

事實上，隨着美國經濟數據稍有改善，美聯儲資產負債表規模未有再大增，市場預料美聯儲短期不會再推出新的貨幣政策，美滙下跌趨勢料大幅減慢。加上在新訂單回升情況下，美國8月製造業、服務業PMI均勝市場預期，並重返2019年初水平。

短綫而言，美滙若能守穩92.5水平，初步反彈目標則可看93.8，甚或望高至94。

相關文章：

【Vanguard】領航撤出香港業務　發言人：香港ETF市場由機構客戶主導、個人投資者規模不足以支持發展（第二版）

【美股收市】3利好撐標指納指又破頂 道指回吐 油價漲

【美股焦點】美國銀行業第二季利潤急挫7成

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：江麗琦

經濟 美國聯儲局 貨幣政策 鮑威爾 通脹 PMI 美元 美滙 短倉 美國

上一篇文章

【螞蟻IPO】螞蟻同股同權上市 企業同股不同權未解決
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄1597億超購約273倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄1597億超購約273倍（第二版）
分析 - 【新股IPO】農夫山泉「不缺錢」派息遠超集資額　鍾睒睒上市所謂何事？
【新股IPO】農夫山泉「不缺錢」派息遠超集資額　鍾睒睒上市所謂何事？
【新股IPO】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【新股IPO】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）