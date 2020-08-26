【美滙走勢】關注鮑威爾Jackson Hole講話　美滙短綫宜守92.5

▲ 市場觀望聯儲局主席鮑威爾（Jeremy Powell）在Jackson Hole講話，料將影響美元走勢。

美聯儲全球央行年會（Jackson Hole）將於周四、五（27日至28日）舉行的，市場觀望主席鮑威爾屆時發表講話，料談及對美國經濟前景及通脹的看法，或成推動美元走勢的主要因素。

美國商品交易委員會數據顯示，美滙短倉7周以來首度下跌，由321.2億美元降至315.6億美元。雖然跌幅輕微，但市場對美滙看法似乎有變，美滙近日從低位92水平反彈。據彭博系統，美滙指數最新報93.079。

事實上，隨着美國經濟數據稍有改善，美聯儲資產負債表規模未有再大增，市場預料美聯儲短期不會再推出新的貨幣政策，美滙下跌趨勢料大幅減慢。加上在新訂單回升情況下，美國8月製造業、服務業PMI均勝市場預期，並重返2019年初水平。

短綫而言，美滙若能守穩92.5水平，初步反彈目標則可看93.8，甚或望高至94。

相關文章：

【Vanguard】領航撤出香港業務 發言人：香港ETF市場由機構客戶主導、個人投資者規模不足以支持發展（第二版）

【美股收市】3利好撐標指納指又破頂 道指回吐 油價漲

【美股焦點】美國銀行業第二季利潤急挫7成

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：江麗琦