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【網購商機】企業收款數碼化　滙豐第二季新商業用戶增6成

商業 19:12 2020/08/26

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滙豐將繼續於香港擴大服務範疇，以支持數碼支付及電子商務的發展。（滙豐官網截圖）

新冠肺炎疫情下網購盛行，愈來愈多商戶拓展綫上業務，數碼收款服務尤為重要。大型企業凡可設多款交易方式，但小店基於成本問題，甚難提供多項支付媒介，傳統上經銀行戶口轉帳為主。不過，隨着近年流行的綫上支付，如PayMe、轉數快或支付寶香港等，為小店提供多一項便捷的支付模式。

滙豐將繼續於香港擴大服務範疇，以支持數碼支付及電子商務的發展。據了解，滙豐支援多項支付方式，包括「轉數快」、信用卡或電子錢包等的全方位數碼收款方案「智豐收」，早前於銷售點終端機（POS，Point-of-Sale），增設PayMe支付選項。

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電子交易量增　設研討會教授電子商務
香港近期的電子商務交易，錄得顯著增長，單計今年上半年，「智豐收」進行的「轉數快」電子交易量，已較去年全年大增3倍以上。至於今年第二季「智豐收」新增商業用戶，亦較第一季亦增加六成。

為進一步協助本地零售商開展網上業務，滙豐於中小企數碼共享平台「滙豐機滙」，設立全新線上「電商成長學院」，提供電子商務的資訊。而自7月以來，該銀行透過與本地電商平台及生態圈夥伴的合作，舉辦20場網上研討會，吸引逾2,000名登記參加者。

【營銷策略】日本Uber Eats研用無人機　作送餐轉據點之間的工具

滙豐於一份調查中發現，38%亞洲企業認為將於未來一至兩年，以數碼支付成為標準營運方式，較全球其他地區高出13個百分點（全球為25%）。而該銀行在香港以外，還於中國內地、印度、新加坡、泰國和越南等地，提供全方位數碼收款服務，協助商戶簡化收款過程，迎合消費者習慣的轉變。

【網購商機】中國電商拼多多　增韓國館售逾100款產品

責任編輯：馬意文

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