雷蛇半年虧損收窄6成　EBITDA轉盈

▲ 雷蛇半年虧損收窄，以EBITDA計更轉虧為盈

雷蛇 （01337） 公布，上半年虧損1734萬美元，按年收窄64%。以經調整EBITDA計，雷蛇（Razer）轉虧為盈賺318萬美元，去年同期公司虧損2481萬美元。

雷蛇半年收益按年增25%至4.48億美元，公司指，主要由整個周邊設備組合增長、5月及6月份電腦系統業務按年錄得雙位數增長所推動。雷蛇上半年毛利率22%，較去年溫和改善。

以業務劃分，雷蛇半年的硬件業務按年增長26%至3.827億美元，在滑鼠、鍵盤及 耳機等核心類別都有增長，除了歐美、亞太市場，雷蛇稱在內地「618購物節」錄得歷來最高銷售額，與「多啦A夢」、「寶可夢」的聯名產品被買入。

Razer Gold虛擬信用積分及Razer Fintech服務方面，雷蛇半年收益增79%至6400萬美元，分部毛利率45.9%。雷蛇指，期內Razer Gold總支付交易規模按年增長125.9%，目前以泰國、馬來西亞以及中東 及北非地區為主要市場。

雷蛇主席兼行政總裁陳民亮稱，下半年會繼續推新硬件產品，也把握「宅經濟」趨勢增加服務業務。他認為，遊戲、電競及直播成為愈來愈多人喜愛的娛樂選項，行業創新可開拓新途徑吸引用戶而持續增加，有利集團硬件、軟件及服務的產品組合。

雷蛇又指，Razer Fintech今年向新加坡金融管理局提交全數碼銀行牌照的申請，預計將於下半年知悉數碼銀行牌照審批結果。目前，公司亦正尋求於其他司法管轄權區申請數碼銀行牌照。

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記者：麥德銘