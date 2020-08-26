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【業績】映客互娛中期扭虧賺7300萬 MAU升1成至近3300萬人

即市財經 18:04 2020/08/26

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映客上半年每月平均活躍用戶（MAU）3297.4萬人，按年升11.7%。

映客互娛 （03700） 上半年扭虧，錄得純利7,326.5萬元人民幣（下同），去年同期則虧損2634.4萬元，不派中期息。期內，映客每月平均活躍用戶3297.4萬人，按年升11.7%。

期內，映客收益按年增加48%至22.03億元。其中，直播收入21.65億元，按年大幅增長53.5%；網絡廣告收入111.4萬元，按年急挫98.4%。而單計映客App，期內收入13.87億元，佔總收入約63%。

映客上半年毛利2.84億元，按年升12.4%；毛利率由去年同期的29%降至22%，主要由於集團的直播主播收益分成增加。

映客指，新冠肺炎影響，線上互動社交的需求在爆發增長的同時，亦都愈趨細分化。此外，在線娛樂需求的激增促使線上音視頻技術與更多的行業、產業、場景融合，新的功能與應用層出不窮。集團始終關注並挖掘細分市場及用戶互動社交需求，堅持創新，力爭在快速發展及變化的市場競爭中，利用自身的行業經驗、商業化能力及技術優勢，穩步加速互動社交產品矩陣的搭建，推動營收規模持續快速增長。

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編輯：趙穎妍

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