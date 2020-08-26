【CIA持股】獨角獸Palantir遞上市申請 美國中情局有份投資 擊殺拉登幕後功臣

▲ 數據分析公司Palantir遞上市申請，CIA為投資者之一。

外電報道，數據分析公司Palantir Technologies於周二（25日）向美國證券交易委員會提交了S- 1上市註冊文件，尋求於紐交所上市。美國中情局（CAI）旗下創投基金In-Q-Tel（IQT）亦是Palantir的早期投資者。

據《福布斯》估計，Palantir的估值最少為210億美元，屬於獨角獸公司。Palantir由天使投資者Peter Thiel創立於2003年。Palantir借助中情局旗下In-Q-Tel提供的人才引進項目，僱傭了許多來自美國情報部門的科學家和分析師，依賴人類分析師而不是人工智能主導分析海量數據 ，開發自己的數據分析技術。

曾助美國政府擊殺拉登

據外電報道，Palantir在2015年利用其技術，協助美國政府找出策動「911」襲擊的主謀、極端組織阿爾蓋達前首領拉登的所在地，是美國政府擊殺拉登行動的幕後功臣。

Palantir行政總裁Alexander C．Karp在S-1文件附的公開信中，強調Palantir的支持西方民主價值。Palantir亦強調︰「一般不會與我們認為在立場或行動上，與我們支持西方自由民主及其戰略盟友的使命不一致的客戶或政府做生意。」

2019全年，Palantir虧損5.8億美元，按年大致持平，但收入按年大增近25%，至7.43億美元。在2020年上半年，該公司虧損1.65億美元，收入4.81億美元，較去年同期增長49%。

截至6月30日，Palantir擁有125位客戶，以及價值12億美元的美國及盟國政府合同。

相關文章︰【美股焦點】美國銀行業第二季利潤急挫7成

【美股焦點】蘋果MacBook疫情下銷售據報升兩成

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成