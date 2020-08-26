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【港股追蹤】呢隻今年倍升股　業績同樣交到貨　

股樓投資 17:48 2020/08/26

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今年環球受疫情因素困擾，反而衍生出「宅經濟」這個新經濟概念，意思是指大家減少出門消費，所帶來的商機與現象。除手遊行業外，必需用品和食品股兩類內需板塊，均受惠於宅經濟。其中頤海國際（01579）年內股價累升超過1倍，最新公布的中期業績繼續強勁增長，股價今日再創上市新高，高見126元，收報115.9元，升4.2%。

截至今年6月底，集團上半年營業額達22.2億元人民幣，按年增長34%。純利則按年上升47.5%，至接近4億元人民幣，表現突出。

公司最為人熟悉的，當然是以「海底撈」品牌銷售火鍋底料及火鍋蘸料等產品。另外，亦為海底撈（06862）餐廳供應火鍋底料，屬其獨家供應商，兩間公司同樣由張勇創立，關係非常密切。

業績公布後，亦有大行唱好股份，麥格理指，公司上半年業績好過預期，新產品支持增長勢頭，預期火鍋調味產品有望維持強勁增長，而且該行認為集團上半年毛利率提升，是受惠渠道組合轉變，下半年毛利率也有機會提升，故大幅調高股份目標價，由52元，提升至100元，給予「中性」評級。

股份年內由45元水平，抽升至現水平，升幅超過1.5倍，就算有受惠疫情及高增長憧憬，炒作也有點脫離了基本因素。現價市盈率約150倍，就算每年維持50%按年增長，估值仍然偏貴，現價只宜短炒。

 

記者：葉志偉

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