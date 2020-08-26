【美股焦點】美國銀行業第二季利潤急挫7成

▲ 美國銀行業今年第2季獲利按年大減70%，這已經是美國銀行業利潤連續第2個季度下跌。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）最新指出，美國銀行業今年第2季獲利按年大減70%，這已經是美國銀行業利潤連續第2個季度下跌，首季的跌幅亦達約70%。惟FDIC指出﹐銀行的流動性和資本水平仍高，可以滿足貸款需求並吸收虧損。季內，銀行存款升至逾1萬億美元。

FDIC報告指出，今年美國5,066間投保銀行第二季總獲利急跌至至188億美元。淨收入下跌主要因為經濟不明朗，令撥備開支上升。

報告指出，美銀行現在握有數百億美元的借出貸款，這些貸款在3月時看起來還很健康，但現在卻處於寬限或延期的狀態，原因是借款人無力償還。此外，聯準會將利率下調至近零區間，亦對銀行不利。

FDIC指出，銀行繼續大幅撥備來防範未來的貸款損失，第二季度銀行潛在信貸損失準備比去年同期增加了382%。

相關文章：

渣打入稟起訴南非土地銀行 追討欠債

大新銀行半年少賺3成中期息削至8仙 淨信貸減值支出急升

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳